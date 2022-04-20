Биржа

Дмитрий Фефилов

20 апреля 2022 в 8:05 Поделиться:









Coop Pank продемонстрировал рост в первом квартале

Несмотря на происходящее в мире, Coop Pank продолжает быстрый рост, что отражается на его финансовых показателях. В то же время банк увеличил размеры провизий из-за возросшей нестабильности.

Фото: Лийз Трейманн

В первом квартале этого года Coop Pank заработал 3,5 миллиона чистой прибыли, что на 6% больше, чем в предыдущем квартале, и на 23% больше, чем годом ранее. Соотношение расходов и доходов у банка в первом квартале составило 54% и доходность собственного капитала - 12,3%, сообщает Coop Pank.