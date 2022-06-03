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    Таллиннская биржа дала зеленый свет Cleveron Mobility

    Всего инвесторам будет предложено до 2 673 795 акций по цене 1,87 евро за акцию.Фото: Liis Treimann

    Таллиннская фондовая биржа Nasdaq одобрила допуск акций компании Cleveron Mobility к торгам на альтернативный рынок First North. Период предложения начинается в понедельник, пишет Äripäev.

    Всего инвесторам будет предложено до 2 673 795 акций по цене 1,87 евро за акцию. Период подписки начнется 6 июня в 10:00 и закончится 17 июня в 16:00. Компания планирует привлечь до 5 млн евро, которые затем будут направлены на развитие технологий и другие бизнес-направления.

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