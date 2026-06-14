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Эксперимент: ИИ-модель Илона Маска уничтожила мир за четыре дня

Исследовательская лаборатория Emergence AI провела 15-дневный эксперимент, в ходе которого распространенные ИИ-модели получили возможность управлять виртуальным обществом без вмешательства человека. Grok Илона Маска уничтожила мир за четыре дня.
Компания xAI Илона Маска создала языковую модель Grok, недавно участвовавшую вместе с другими известными ИИ-моделями в одном эксперименте.
  • Компания xAI Илона Маска создала языковую модель Grok, недавно участвовавшую вместе с другими известными ИИ-моделями в одном эксперименте.
  • Foto: DPA / Picture Alliance / Scanpix
В мае Emergence AI провела эксперимент: в виртуальное общество поместили десять ИИ‑агентов, которые работали на базе одной из четырех языковых моделей и самостоятельно управляли жизнью виртуального города.
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