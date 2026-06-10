Свадьба в замке сорвалась. Печально известного бизнесмена обязали вернуть деньги

Когда в мае прошлого года будущие супруги заплатили компании Müsteeriumiklubi предоплату наличными в размере 2850 евро, они ничего не знали о «тайне замка Лайтсе» и его снискавшем недобрую славу владельце. В мае 2024 года ДВ писали
, как вокруг усадьбы идет война бывших партнеров, а одного из ее собственников обвиняют в недобросовестном ведении бизнеса. По словам пострадавших, предприниматель использовал хитрые перестановки в Коммерческом регистре и похожие названия фирм, чтобы запутывать партнеров и кредиторов.