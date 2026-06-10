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Свадьба в замке сорвалась. Печально известного бизнесмена обязали вернуть деньги

За год до своей свадьбы пара внесла предоплату почти в 3000 евро за аренду помещений в старинном замке, однако позже один из владельцев усадьбы отказался от договоренностей. Будущие молодожены могли остаться и без праздника, и без денег, однако комиссия по потребительским спорам присудила вернуть им эту сумму.
Пара хотела отметить торжество красиво и арендовала замок Лайтсе, заплатив наличными, но собственник вдруг объявил, что у него нет доступа к помещению.
  • Пара хотела отметить торжество красиво и арендовала замок Лайтсе, заплатив наличными, но собственник вдруг объявил, что у него нет доступа к помещению.
  • Foto: Андрас Кралла
Когда в мае прошлого года будущие супруги заплатили компании Müsteeriumiklubi предоплату наличными в размере 2850 евро, они ничего не знали о «тайне замка Лайтсе» и его снискавшем недобрую славу владельце. В мае 2024 года ДВ писали, как вокруг усадьбы идет война бывших партнеров, а одного из ее собственников обвиняют в недобросовестном ведении бизнеса. По словам пострадавших, предприниматель использовал хитрые перестановки в Коммерческом регистре и похожие названия фирм, чтобы запутывать партнеров и кредиторов.
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