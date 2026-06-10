Свадьба в замке сорвалась. Печально известного бизнесмена обязали вернуть деньги

Представьте, что вы досрочно вернули часть кредита, заплатив банку крупную сумму, а спустя какое-то время обнаружили, что проценты по долгу списываются со счета в том же размере. Именно так и произошло с клиентом одного из эстонских банков. Комиссия по потребительским спорам, куда обратился клиент, приняла его сторону, но юристам дело кажется более сложным.