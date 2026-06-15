Компания Leonhard Weiss построит в Ласнамяэ тоннель за 10 млн евро

Технический директор Rail Baltic Estonia Лаури Ульм показывает, где в ближайшие полтора года будет идти строительство.
Foto: Karli Saul/Rail Baltic Estonia
Rail Baltic Estonia, город Таллинн и строительная компания Leonhard Weiss OÜ заключили договор на 9,8 млн евро на строительство нижней инфраструктуры станционной зоны Rail Baltic в Юлемисте и первого этапа тоннеля Кантси.
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