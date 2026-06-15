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Инвесторы в облигации Iute Group ждут выплаты процентов. «Чего нет, так это денег»

Купонная выплата по облигациям Iute Group, котирующимся на Таллиннской бирже, до сих пор не поступила на счета всех инвесторов, и это вызвало у них беспокойство. Срок выплаты процентов был 6 июня.
Глава Iute Group Тармо Сильд не захотел комментировать тему до биржевого сообщения.
  • Глава Iute Group Тармо Сильд не захотел комментировать тему до биржевого сообщения.
  • Foto: Liis Treimann
На форуме LHV несколько инвесторов выразили обеспокоенность из-за до сих пор не полученной процентной выплаты Iute Group. Один инвестор написал, что ждет от Iute немедленного объяснения и считает происходящее «затягиванием». Другой инвестор на прошлой неделе отметил, что уже раздражен: «Сегодня четверг, полдень. Чего нет, так это денег».
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