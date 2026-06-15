Инвесторы в облигации Iute Group ждут выплаты процентов. «Чего нет, так это денег»

Глава Iute Group Тармо Сильд не захотел комментировать тему до биржевого сообщения.
Foto: Liis Treimann
На форуме LHV несколько инвесторов выразили обеспокоенность из-за до сих пор не полученной процентной выплаты Iute Group. Один инвестор написал, что ждет от Iute немедленного объяснения и считает происходящее «затягиванием». Другой инвестор на прошлой неделе отметил, что уже раздражен: «Сегодня четверг, полдень. Чего нет, так это денег».
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Эстонская компания Iute Group, работающая в странах Юго-Восточной Европы, получила разрешение от Национального банка Украины и подписала соглашение, которое позволит ей начать создание цифрового банка в Украине, сообщила компания в пресс-релизе.
В карьере Тармо Сильда было несколько поворотных моментов: он сам предложил свою кандидатуру на пост руководителя Arco Vara, ради запуска Iute расстался с Porsche, а до этого в молодости неудачно начал карьеру адвоката.
Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.