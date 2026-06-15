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Налогово-таможенный департамент ждет сегодня 41 млн евро от автовладельцев

Понедельник – последний день для уплаты первой части автомобильного налога, в то же время с нового года бывшим владельцам 139 000 автомобилей грозит новая обязанность.
Вторую половину автомобильного налога нужно уплатить в декабре.
  • Вторую половину автомобильного налога нужно уплатить в декабре.
  • Foto: Liis Treimann
По состоянию на сегодняшний день к первому сроку, то есть 15 июня, налог на транспортные средства должны уплатить почти 365 000 частных лиц и 55 000 юридических лиц – всего 41 млн евро. Срок уплаты второй части – 15 декабря.
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