Налогово-таможенный департамент ждет сегодня 41 млн евро от автовладельцев

Вторую половину автомобильного налога нужно уплатить в декабре.
Foto: Liis Treimann
По состоянию на сегодняшний день к первому сроку, то есть 15 июня, налог на транспортные средства должны уплатить почти 365 000 частных лиц и 55 000 юридических лиц – всего 41 млн евро. Срок уплаты второй части – 15 декабря.
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