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Компанию Enefit возглавит бывший руководитель бюро премьер-министра

Руководителем Enefit OÜ, государственной компании в сфере электроэнергетики, станет Геррит Мяэсалу, ранее возглавлявший бюро премьер-министра. Его полномочия продлятся чуть меньше года – до 1 апреля 2027 года.
С пятницы Геррит Мяэсалу войдет в правление Eesti Energia и ее дочерней компании Enefit OÜ.
  • С пятницы Геррит Мяэсалу войдет в правление Eesti Energia и ее дочерней компании Enefit OÜ.
  • Foto: Raul Mee
Мяэсалу работает в концерне Eesti Energia с марта прошлого года руководителем по корпоративным отношениям, а в качестве председателя правления Enefit OÜ он также войдет в правление Eesti Energia.
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