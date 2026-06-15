Компанию Enefit возглавит бывший руководитель бюро премьер-министра
Руководителем Enefit OÜ, государственной компании в сфере электроэнергетики, станет Геррит Мяэсалу, ранее возглавлявший бюро премьер-министра. Его полномочия продлятся чуть меньше года – до 1 апреля 2027 года.
Прокуратура прекратила уголовное дело, в рамках которого расследовалась возможная утечка инсайдерской информации перед предложением о выкупе акций Enefit Green и сделки, совершенные на ее основании. Производство прекращено, поскольку нарушения закона не выявлено.
Новый завод по производству сланцевого масла, по имеющимся данным, сможет поддерживать сланцевый бизнес Eesti Energia еще около 10 лет. Компания изучает, за счет чего зарабатывать выручку, когда бесплатные квоты и экономический смысл использования сланца иссякнут.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.