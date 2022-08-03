Robinhood сокращает почти четверть штата из-за падения крипторынка
Американский онлайн-брокер Robinhood сокращает почти четверть своего персонала — компания объясняет это решение высокой инфляцией и затяжным падением на рынке криптовалют, сообщает BBC News.
В апреле нынешнего года Robinhood уже сократила 9% персонала (на снимке - логотип Robinhood Markets).Фото: ANDREW KELLY, Reuters/Scanpix
Об очередных сокращениях стало известно после того, как руководство Robinhood объявило о о снижении квартальной выручки на 44% в годовом исчислении — с 565 млн до 318 млн долларов, информирует BBC News.
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