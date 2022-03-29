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    Латвийская компания Осиновского сокращает 240 человек

    Олег ОсиновскийФото: Liis Treimann

    Даугавпилсский локомотиворемонтный завод, принадлежащий эстонскому предпринимателю Олегу Осиновскому, сообщил о сокращении 240 человек из 600.

    Завод, а также его дочерние предприятия LokRem, DL Metal и Logkom сообщили о сокращении латвийскому Государственному агентству занятости в понедельник, 28 марта, пишет агентство LETA.
    Как утверждают представители ДЛРЗ, из-за войны в Украине компания не может получить деньги от заказчика: украинская горно-металлургическая компания Metinvest Group должна заплатить ДЛРЗ 8,23 млн евро за выполненные заказы. Украинская компания готова рассчитаться, но не может этого сделать, "так как Украина решила прекратить платежи в другие государства".
    ДЛРЗ обращался к правительству Латвии с просьбой о кратковременной поддержке, чтобы обеспечить поток финансовых средств, а также предложил план по освоению новых рынков, однако для этого требуется время и государственная поддержка, указывают в компании. Чтобы рассчитаться по обязательствам в феврале и марте, ДЛРЗ занял деньги у частных учреждений.

    В 2020 году оборот ДЛРЗ составил 46,76 миллиона евро, что на 0,6% меньше, чем в 2019 году, а прибыль предприятия выросла в 6,3 раза до 2,066 миллиона евро.

    ДЛРЗ зарегистрирован в 1991 году, его основной капитал составляет 24,4 миллиона евро. Истинный бенефициар компании – Олег Осиновский.

    ДЛРЗ имеет сервисный центр в Украине, где, как ранее Основский говорил ДВ, у него миноритарная доля.

    О сокращениях шла речь и до войны
    О возможном сокращении работников Осиновский говорил агентству BNS еще год назад. По его словам, Латвия не предоставляет заводу экспортных гарантий, а аналогичные компании в соседних странах активно используют государственную помощь для экспорта, из-за чего предприятие проигрывает в конкуренции.
    Ранее латвийское финансовое учреждение Altum отказало заводу в гарантиях из-за того, что в отношении Осиновского было начато уголовное дело по обвинению во взяточничестве. В январе 2021 года суд первой инстанции оправдал Осиновского и обвиняемого по тому же делу бывшего главу Латвийской железной дороги Угиса Магониса. Информации о дальнейшем продвижении дела нет.

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