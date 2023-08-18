Биржа

Индрек Мяэ

18 августа 2023 в 5:39









Инвесторы готовятся докупать акции в случае коррекции Балтийской биржи

Фото: Liis Treimann

На счетах инвесторов лежит значительная сумма денег, чтобы в случае коррекции "бычьего" рынка докупить акций Таллиннской биржи. Но все же не стоит бросаться на рынок при первом же падении – некоторые предупреждают, что спад может оказаться гораздо более глубоким, чем ожидается.

"Если посмотреть на балтийские рынки в целом, то инвесторы, похоже, занимают выжидательную позицию, имея много свободного капитала на случай коррекции", – говорит Райдо Тыниссон, аналитик по рынкам ценных бумаг LHV. "Это отражается и на индексе Балтийской биржи, который большую часть года с самого начала двигался в боковом направлении в довольно узком коридоре".