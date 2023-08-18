Инвесторы готовятся докупать акции в случае коррекции Балтийской биржи
Фото: Liis Treimann
На счетах инвесторов лежит значительная сумма денег, чтобы в случае коррекции "бычьего" рынка докупить акций Таллиннской биржи. Но все же не стоит бросаться на рынок при первом же падении – некоторые предупреждают, что спад может оказаться гораздо более глубоким, чем ожидается.
"Если посмотреть на балтийские рынки в целом, то инвесторы, похоже, занимают выжидательную позицию, имея много свободного капитала на случай коррекции", – говорит Райдо Тыниссон, аналитик по рынкам ценных бумаг LHV. "Это отражается и на индексе Балтийской биржи, который большую часть года с самого начала двигался в боковом направлении в довольно узком коридоре".
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!