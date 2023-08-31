Покинувшая большую политику Сирет Котка продала квартиры и купила Tesla
Сирет Котка, ушедшая из большой политики, среди прочего является активным инвестором.Фото: LIIS TREIMANN
Сирет Котка, ушедшая из большой политики, продала недвижимость и перевела деньги в акции.
Три таллиннские квартиры, которые были в портфеле Котка в прошлом году, на сегодняшний день заменены позициями в отдельных акциях и индексных фондах. Почти треть портфеля Котка состоит из акций автопроизводителя Tesla.
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