Акции Stockmann взлетели за день более чем на 11%

Рынок недвижимости на дне: следующим летом таких цен может не быть

На встрече традиционной осенней встрече крупных инвесторов в недвижимость Kinnisvaraseminar 2023 застройщики и признанные гуру сошлись на том, что происходящее на на рынке не повторится и уже в следующем году все будет иначе. Дно прямо сейчас!

На встрече традиционной осенней встрече крупных инвесторов в недвижимость Kinnisvaraseminar 2023 застройщики и признанные гуру сошлись на том, что происходящее на на рынке не повторится и уже в следующем году все будет иначе. Дно прямо сейчас!