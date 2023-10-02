Биржа

Индрек Мяэ

2 октября 2023 в 5:21









Пять важнейших событий этой недели

Глава LHV Group Мадис Тоомсалу на прошлой неделе в утренней программе радио Äripäev признался, что такой большой спрос на облигации управляемого им предприятия стал для него неожиданностью. Фото: Raigo Pajula

На этой неделе инвесторы ждут первого торгового дня для облигаций LHV, ожидаются новости о привлечении средств компанией альтернативной биржи First North и несколько макропоказателей из США.

Мы выбрали пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на отечественную фондовую биржу, так и на инвесторов международного масштаба на этой неделе и на освещении которых Äripäev сосредоточится в последующие дни.