Инвестор Тоомас: шведская фондовая биржа завлекает своим ростом

Компания родом из нарвского гаража каждый год удваивает оборот

Фирма Sometex вытачивает в Нарве металлические детали по заказам своих клиентов-машиностроителей, как иностранных, так и местных – Fortaco Estonia и Hanza Mechanics. Сергей Сосенков начинал точить детали на заказ в 2008 году в гараже на старом токарном станке, ему помогал его сын Александр. Теперь вместо гаража – металлообрабатывающее предприятие, которое за год удваивает оборот и регулярно закупает новые станки с ЧПУ.

Фирма Sometex вытачивает в Нарве металлические детали по заказам своих клиентов-машиностроителей, как иностранных, так и местных – Fortaco Estonia и Hanza Mechanics. Сергей Сосенков начинал точить детали на заказ в 2008 году в гараже на старом токарном станке, ему помогал его сын Александр. Теперь вместо гаража – металлообрабатывающее предприятие, которое за год удваивает оборот и регулярно закупает новые станки с ЧПУ.