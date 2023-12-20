    Инвестор Тоомас: шведская фондовая биржа завлекает своим ростом

    За семь недель Стокгольмская фондовая биржа для евровых инвесторов подорожала почти на 30%, так как, помимо стоимости акций, вырос и курс шведской кроны.Фото: AFP/Scanpix

    Благодаря сектору недвижимости за последние недели Стокгольмская фондовая биржа выросла на 20%.

    В то время как большинство инвесторов внимательно следят за американскими фондовыми рынками, которые растут седьмую неделю подряд, на другом берегу Балтийского моря в Стокгольме происходит аналогичное или даже более мощное ралли.

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