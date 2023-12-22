Ставка Euribor упала ниже 3,9%

Девелоперы боятся дорогого новшества: министр требует строить в новых зданиях бомбоубежища

В Министерстве внутренних дел зреет план обязать застройщиков строить в новых домах укрытия. Девелоперы сомневаются, будет ли обязательство таким легким и выгодным, как обещает министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

В Министерстве внутренних дел зреет план обязать застройщиков строить в новых домах укрытия. Девелоперы сомневаются, будет ли обязательство таким легким и выгодным, как обещает министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.