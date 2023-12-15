Tallink погасит старые долги с помощью огромного кредита

Инвестиционный эксперт намекает, в какие акции инвестировать, чтобы успеть на поезд ИИ

Нынешний бум на рынке акций, вызванный развитием искусственного интеллекта, сравним с подобным явлением в конце 1990-х годов, когда лопнул пузырь доткомов. Однако существует множество сильных и перспективных компаний, в которые можно смело инвестировать.

Нынешний бум на рынке акций, вызванный развитием искусственного интеллекта, сравним с подобным явлением в конце 1990-х годов, когда лопнул пузырь доткомов. Однако существует множество сильных и перспективных компаний, в которые можно смело инвестировать.