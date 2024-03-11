Биржа

Диана Тийдема

11 марта 2024 в 14:57









Портфель Билла Гейтса: три акции роста, которые предлагают дивиденды

Фото: AP / Scanpix

Портфель Билла Гейтса – это урок для инвесторов: не сосредотачивайтесь исключительно на дивидендах или потенциале роста, а ищите инвестиции, которые могут обеспечить и то, и другое.

Такие миллиардеры, как Уоррен Баффет и Кен Гриффин хранят свое богатство в акциях, особенно в дивидендных акциях, и Билл Гейтс не является исключением. Хотя напрямую он не управляет хедж-фондами, Гейтс пожертвовал большую часть своего состояния, 42 миллиарда долларов, в фонд Bill & Melinda Gates Foundation Trustile. Более половины активов фонда инвестировано в три акции роста, приносящие дивиденды.