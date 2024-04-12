Фото: тяжелая артиллерия Таллиннской биржи встретилась с финскими богачами

Компании по найму рабочей силы все более жестоко эксплуатируют сотрудников

Из-за охлаждения экономики Эстонии и роста числа банкротств число трудовых споров в прошлом году выросло на 20%. Трудовая инспекция обещает усилить надзор за компаниями по аренде рабочей силы, поскольку они нарушают права работников.

Из-за охлаждения экономики Эстонии и роста числа банкротств число трудовых споров в прошлом году выросло на 20%. Трудовая инспекция обещает усилить надзор за компаниями по аренде рабочей силы, поскольку они нарушают права работников.