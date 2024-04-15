Активность Китая на рынке капитала упала до минимума за десятилетия
«Это определенно худшее, что я видел в своей карьере», – сказал директор по инвестициям UOB KayHian Ван Ци, который начал работать в сфере финансов в 1990-х годах.Фото: Andy Wong
Китайские компании стали минимально активны в размещении акций – оно в худшем состоянии за десятилетия, как и сделки слияний и поглощений. Так потеря темпов второй по величине экономики мира повлияла на доверие инвесторов.
Активность Китая на рынках акционерного капитала упала до минимума за несколько десятилетий, пишет Financial Times. По данным Dealogic, с начала года китайские компании привлекли всего 6,4 миллиарда долларов в ходе IPO, вторичных размещений и конвертации – это самый низкий уровень за всю историю. В Гонконге и других офшорных рынках это еще 1,6 миллиарда долларов, что тоже самый низкий показатель с 2003 года.
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