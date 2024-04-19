Биржа

Мериан Тийратс

19 апреля 2024 в 12:46









Ожидаемого падения не предвидится: вместо этого процентные ставки могут вырасти

Джон Уильямс, президент Федеральной резервной системы. Фото: AFP/Scanpix

Если еще недавно эксперты считали, что центральные банки Европы и США в ближайшем будущем снизят процентные ставки, то нынешние сигналы говорят о том, что ожидать падения ставок в этом году не стоит. Более того, нельзя исключать их повышения.

Президент Федеральной резервной системы Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг, что нет необходимости спешить со снижением процентных ставок.

«Я не вижу необходимости снижать процентные ставки в ближайшее время, учитывая сильную экономику США и нестабильную инфляцию. Конечно, я думаю, что когда-нибудь в будущем их нужно снизить, но сроки зависят от состояния экономики».

По данным ФРС, инфляция в США в феврале составила 2,5%. Центральный банк США установил целевой уровень инфляции в 2%. Возникает вопрос, может ли ФРС, напротив, повысить ставки, чтобы получить лучший контроль над инфляцией. По словам Уильямса, это кажется маловероятно, но исключать этого нельзя.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер также заявила в среду, что в какой-то момент центральный банк, вероятно, снизит ставки, но вряд ли это произойдет в этом году.

Еще несколько недель назад многие политики считали, что с целью оживления экономики процентные ставки необходимо снизить в этом году. Между тем, сильный рост числа вакансий и увеличение потребительских расходов убедили центральный банк в том, что снижение процентных ставок может подождать. Поскольку инфляция в США растет третий месяц подряд, это указывает на сильный рынок труда, который позволяет потребителям тратить деньги, а поставщикам услуг и товаров повышать цены.

Финансовые рынки также показали, что они ожидают меньшего и более позднего снижения ставок. Первое снижение ставок ожидается в сентябре, хотя несколько недель назад предполагалось, что оно произойдет в июне.

Следующее заседание ФРС состоится 30 апреля–1 мая, и ожидается, что ставки останутся в диапазоне от 5,25% до 5,5%, где они находились с июля прошлого года.