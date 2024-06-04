    Число пассажиров Tallink выросло

    Круизный лайнер Tallink MyStar.Фото: Liis Treimann

    По сравнению с маем прошлого года количество пассажиров судоходной компании Tallink выросло на 3 процента благодаря линии Таллинн-Хельсинки.

    Всего в мае текущего года на трех линиях было обслужено 482 457 пассажиров.

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