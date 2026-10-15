В Эстонии открылся первый магазин Gap

Директор Ülemiste Гуйдо Пярнитс расценил приход бренда как признак привлекательности эстонского рынка для международных торговых компаний. «В экономику вернулся оптимизм, и это придает крупным торговцам смелости инвестировать сюда», — заявил он.

Управлять магазином и интернет-магазином будет компания Iconic Brands Nordic, которая в равных долях принадлежит Tristafan и Brandgate Group. Tristafan владеет семья Полли, а именно: Мати Полли (40%), Ааду Полли (20%), Карла Полли (20%) и Марие Вайно (20%). Владельцами Brandgate Group являются Эве Раяндо (84,98%), Кристи Тийслер (10,02%) и Мадис Раяндо (5,01%). Brandgate Group также принадлежит магазин Bestbrands в торговом центре Arsenal в Таллинне.

Их совместное предприятие Iconic Brands Nordic основано в 2025 году и стало эксклюзивным партнером Gap Inc в Северных странах и Балтии и отвечает за розничные, оптовые и онлайн-продажи бренда в регионе.

В портфель американской Gap Inc, помимо Gap, входят Old Navy, Banana Republic и Athleta.