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В Эстонии открылся первый магазин Gap

Американский бренд одежды Gap 15 октября открыл в торговом центре Ülemiste в Таллинне свой первый магазин в Эстонии. По сообщению компании, это единственный отдельный магазин бренда в Скандинавии и Балтии.
В портфель американской Gap Inc, помимо Gap, входят Old Navy, Banana Republic и Athleta.
  • В портфель американской Gap Inc, помимо Gap, входят Old Navy, Banana Republic и Athleta.
  • Foto: GAP
Магазин площадью почти 340 квадратных метров расположен на втором этаже центра, говорится в пресс-релизе.
Развитием Gap в регионе занимается Iconic Brands Nordic. Ее исполнительный директор Кристьян Раяндо сообщил, что утром перед магазином выстроилась очередь.
Открытие в Таллинне стало частью расширения присутствия Gap в Европе. В августе этого года бренд начал продажи на онлайн-платформе Boozt, затем его коллекции появились в универмагах Stockmann в Эстонии, Финляндии и Латвии. До открытия в Ülemiste отдельного магазина Gap в регионе не было: одежду продавали через универмаги и интернет-магазины партнеров.
Директор Ülemiste Гуйдо Пярнитс расценил приход бренда как признак привлекательности эстонского рынка для международных торговых компаний. «В экономику вернулся оптимизм, и это придает крупным торговцам смелости инвестировать сюда», — заявил он.
Управлять магазином и интернет-магазином будет компания Iconic Brands Nordic, которая в равных долях принадлежит Tristafan и Brandgate Group. Tristafan владеет семья Полли, а именно: Мати Полли (40%), Ааду Полли (20%), Карла Полли (20%) и Марие Вайно (20%). Владельцами Brandgate Group являются Эве Раяндо (84,98%), Кристи Тийслер (10,02%) и Мадис Раяндо (5,01%). Brandgate Group также принадлежит магазин Bestbrands в торговом центре Arsenal в Таллинне.
Их совместное предприятие Iconic Brands Nordic основано в 2025 году и стало эксклюзивным партнером Gap Inc в Северных странах и Балтии и отвечает за розничные, оптовые и онлайн-продажи бренда в регионе.
В портфель американской Gap Inc, помимо Gap, входят Old Navy, Banana Republic и Athleta.
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