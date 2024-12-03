Деловые ведомости
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  • 03.12.24, 08:26

Nasdaq начал декабрь с рекорда

Технологический индекс Nasdaq вырос в первый торговый день декабря на 1% по сравнению с рекордом, установленным в начале ноября.
Брокер на Нью-Йоркской бирже.
  • Брокер на Нью-Йоркской бирже. Foto: AFP/Scanpix
Nasdaq повысился на 0,97% до 19 403,95 пункта, что на 134,49 пункта выше предыдущего рекорда, установленного 7 ноября. Таким образом, на то, чтобы установить новый максимум Nasdaq потребовался почти месяц.

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