Nasdaq начал декабрь с рекорда

Nasdaq повысился на 0,97% до 19 403,95 пункта, что на 134,49 пункта выше предыдущего рекорда, установленного 7 ноября. Таким образом, на то, чтобы установить новый максимум Nasdaq потребовался почти месяц.
Популярный среди инвесторов как дивидендная акция Таллиннский порт извлекает выгоду из нескольких масштабных проектов, которые обещают увеличить объемы бизнеса компании и обеспечить акционерам более высокую доходность.
Инфляция в США может ускориться под влиянием политики Трампа, в том числе на нее могут повлиять тарифы, рост стоимости рабочей силы и энергоресурсов. Эксперты проанализировали, куда стоит инвестировать в условиях возможного нового витка инфляции.
Искусственный интеллект еще не показал себя в полную силу, но тем больше оснований полагать, что звездный час компаний этого сектора еще впереди, поделился с участниками инвестиционной конференции «Заставь деньги работать!» трейдер Фуад Расулов.
Никого не удивляет тот факт, что киберпреступников интересуют государственные учреждения или поставщики жизненно важных услуг. Однако для многих, вероятно, станет новостью то, что ежедневно атакам подвергаются и малые предприятия – часто даже они сами.