Вкус биржи: инфляция выросла, Google говорит про квантовый компьютер

Илон опять номер один – да что ж ты будешь делать! Ни у кого нет столько миллиардов, сколько у НЕГО.
- Десятилетиями нам скармливают пропаганду про квантовый компьютер. И ГДЕ, собственно? Foto: Flickr
Вы за кого нас принимаете? Hersheys отказалась от предложения о покупке. Это что же, на рынке не будет конфеток Kiss, завернутых в печенье Oreo? Я так не играю. Почему гигант отказался от миллиардов долларов?
Google грозит квантовым компьютером. Или не грозит. Google Шредингера.
Инфляция выросла. Насколько это проблема? Или мы ее уже успели победить (перед тем как она выросла)?
Об этом и другом – в выпуске «Вкуса биржи».
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Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.