Назад 17.12.24, 13:23 Вкус биржи: инфляция выросла, Google говорит про квантовый компьютер Илон опять номер один – да что ж ты будешь делать! Ни у кого нет столько миллиардов, сколько у НЕГО.

Десятилетиями нам скармливают пропаганду про квантовый компьютер. И ГДЕ, собственно? Foto: Flickr

Вы за кого нас принимаете? Hersheys отказалась от предложения о покупке. Это что же, на рынке не будет конфеток Kiss, завернутых в печенье Oreo? Я так не играю. Почему гигант отказался от миллиардов долларов?

Google грозит квантовым компьютером. Или не грозит. Google Шредингера.

Инфляция выросла. Насколько это проблема? Или мы ее уже успели победить (перед тем как она выросла)?

Об этом и другом – в выпуске «Вкуса биржи».