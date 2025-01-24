Кристи Сааре: если тебе лень принять это решение, можешь забыть о богатстве

«Мы хотим, чтобы что-то произошло, но проблема в том, что мы не хотим делать это сами», - заметила инвестор Кристи Сааре на конференции инвестора Тоомаса.
- По словам инвестора Кристи Сааре, на пути к финансовой свободе нужно принимать множество критически важных решений. "Придётся делать много того, что неприятно и смертельно скучно." Foto: Raul Mee
Инвестор, ментор и основатель Клуба женщин-инвесторов Сааре ежедневно общается со своими подписчиками на темы денег, инвестирования и карьеры. По её наблюдениям, люди ждут, что дисциплина и сила воли появятся сами собой. «Этого не случится! Дисциплина – это не врождённое качество, это то, чему можно научиться и что можно развивать», - подчеркнула она.
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