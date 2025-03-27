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  • 27.03.25, 10:31

Член совета LHV: по-моему, у нас не было претензий к Тоомсалу

По словам члена совета и акционера LHV Group Хелдура Меэритса, ему жаль, что Мадис Тоомсалу, который был выдающимся руководителем, уходит из компании.
«По-моему, у совета не было никаких претензий к Мадису», – сказал член совета и акционер LHV Group Хелдур Меэритс.
  • «По-моему, у совета не было никаких претензий к Мадису», – сказал член совета и акционер LHV Group Хелдур Меэритс. Foto: Андрас Кралла
«С одной стороны, он прекрасно разбирается в цифрах, а с другой – ему близка и так называемая “мягкая” сторона организации. У него есть как свое видение, так и способность воплощать его в жизнь. В любом случае жаль, но, вероятно, ничто не может длиться вечно. Теперь нужно подумать, можем ли мы эту проблему и потерю каким-то образом обратить в выигрыш», – сказал Меэритс.
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