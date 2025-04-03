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  • 03.04.25, 10:48

Tallinna Sadam выплатит всю прибыль в виде дивидендов

Tallinna Sadam предложит выплатить дивиденды за прошлый год в размере 0,073 евро на акцию, что в общей сложности составляет 19,199 млн евро, то есть столько же, сколько полученная прибыль.
По словам управляющего Tallinna Sadam Вальдо Кальма, прошлый год был успешным для компании.
  • По словам управляющего Tallinna Sadam Вальдо Кальма, прошлый год был успешным для компании. Foto: Liis Treimann
В прошлом году оборот концерна Tallinna Sadam составил 119,6 млн евро (+2,5%), скорректированная прибыль до налогообложения (EBITDA) – 53,1 млн евро (+8%), а чистая прибыль – 19,2 млн евро (+21%). Объем инвестиций составил 38,8 млн евро (+87%), говорится в утвержденном наблюдательным советом компании годовом отчете.
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