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  • 08.05.25, 10:32

Nordecon в первом квартале удвоил убыток

Выручка строительной компании Nordecon в первом квартале сократилась на 15%, а чистый убыток увеличился более чем в два раза.
Nordecon подписал значительное количество новых контрактов, но их влияние на выручку от продаж будет ощущаться в течение более длительного периода.
  • Nordecon подписал значительное количество новых контрактов, но их влияние на выручку от продаж будет ощущаться в течение более длительного периода.
  • Foto: Liis Treimann
Выручка за первый квартал составила 39,36 млн евро. 90% дохода концерна пришлись на сегмент зданий, который сам концерн и называет причиной общего снижения выручки, говорится в биржевом сообщении.
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