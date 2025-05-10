Назад 10.05.25, 10:34 Рост немецкого фондового рынка установил новый рекорд Основной индекс Франкфуртской биржи DAX, который в этом году долго опережал основные индексы США, снова достиг нового рекорда, подорожав за один месяц почти на 20%.

Торговый зал Франкфуртской биржи

Foto: Deutsche Börse

Торги на DAX закрылись на уровне 23 499,32 пункта, что на 0,63% выше вчерашнего показателя. С начала года DAX вырос на 17,4%. Ровно месяц назад индекс находился ниже уровня начала года, когда США пригрозили Европе высокими тарифами. По сравнению с этим уровнем DAX вырос за месяц на 19,5%.