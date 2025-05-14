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  • 14.05.25, 10:55

Ханс Х. Луйк уходит из совета директоров Ekspress Grupp

На общем собрании акционеров будет предложено отозвать двух членов совета директоров, одним из которых является крупный акционер Ekspress Grupp Ханс Х. Луйк.
Помимо отзыва двух членов совета, правление предлагает выплатить акционерам дивиденды в размере 0,06 евро на акцию.
  • Помимо отзыва двух членов совета, правление предлагает выплатить акционерам дивиденды в размере 0,06 евро на акцию.
  • Foto: Raul Mee
Собрание акционеров Ekspress Grupp состоится 23 мая, и помимо утверждения годового отчета и распределения прибыли будет сделано предложение об отзыве двух членов совета и избрании двух новых.
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