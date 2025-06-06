Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,02%308,02
  • OMX Riga−0,06%893,27
  • OMX Tallinn−0,11%2 090,07
  • OMX Vilnius0,05%1 203,12
  • S&P 5001,03%6 000,36
  • DOW 301,05%42 762,87
  • Nasdaq 1,2%19 529,95
  • FTSE 1000,3%8 837,91
  • Nikkei 2250,5%37 741,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,65
  • OMX Baltic0,02%308,02
  • OMX Riga−0,06%893,27
  • OMX Tallinn−0,11%2 090,07
  • OMX Vilnius0,05%1 203,12
  • S&P 5001,03%6 000,36
  • DOW 301,05%42 762,87
  • Nasdaq 1,2%19 529,95
  • FTSE 1000,3%8 837,91
  • Nikkei 2250,5%37 741,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,65
  • 07.06.25, 10:10

Серебро и платина догоняют золото: цены бьют рекорды

На волне роста цен на золото в этом году заметно подорожали и другие драгоценные металлы – серебро и платина обновили свои ценовые максимумы.
Серебряные слитки на складе Argor-Heraeus, швейцарской компании, занимающейся сбором и переплавкой драгоценных металлов.
  • Серебряные слитки на складе Argor-Heraeus, швейцарской компании, занимающейся сбором и переплавкой драгоценных металлов.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Фьючерс на серебро с поставкой в следующем месяце, подорожавший в четверг почти на четыре процента, прибавил в пятницу в Нью-Йорке еще 0,92% и достиг 36,14 доллара за унцию (1,117 евро за грамм). Впервые с 2012 года цена унции превысила уровень в 36 долларов.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 21.04.25, 14:11
Стоимость золота достигла нового рекорда
Цена на золото стремительно растет и продолжает бить новые рекорды. Происходит это благодаря торговой войне, ослаблению доллара и действиям центральных банков.
Биржа
  • 15.04.25, 14:41
Резко подорожавшее золото обещает дальнейший рост
Стоимость золота продолжает устанавливать новые рекорды: на данный момент цена поднялась уже выше 32000 долларов. Международные банки верят в продолжение ралли.
Новости
  • 09.01.25, 17:18
2025 год на рынке металлов: чего стоит ожидать?
2025 год на рынке металлов обещает быть насыщенным событиями, пишет член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа: «Давайте с помощью мировых экспертов этого сектора посмотрим, чего именно стоит ожидать».
Биржа
  • 17.04.24, 11:58
Серебро может стать доходнее золота: аналитики повысили ценовые прогнозы
В этом году цена серебра выросла более чем на пятую часть. Если серебру удастся достигнуть прогнозируемой аналитиками целевой цены, это будет означать рост еще более чем на 10%.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.

Самые читаемые

1
Новости
  • 05.06.25, 06:00
Поправка к закону вскоре еще больше осложнит доступ к магазинам в центре Таллинна
2
Новости
  • 06.06.25, 06:00
Инвесторы из Таджикистана планируют открыть производства в Нарве
3
Новости
  • 05.06.25, 17:23
Большая часть выделенных на оборону евроденег пойдет на строительство дорог
4
Новости
  • 06.06.25, 11:33
Эстонский производитель деревянных домов заключил в Германии крупный контракт
5
Новости
  • 05.06.25, 08:23
Крупные бизнесмены вложили деньги в автодельцов, на которых завели уголовное дело
6
Новости
  • 06.06.25, 09:30
ФОТО: Урмас Сыырумаа пил кофе с покидающим LHV Мадисом Тоомсалу

Последние новости

Новости
  • 07.06.25, 13:55
Fitch вновь снизило прогноз экономического роста Эстонии
Биржа
  • 07.06.25, 12:56
Братья-близнецы Уинклвосс подали конфиденциальную заявку на IPO криптоплатформы Gemini
Новости
  • 07.06.25, 12:27
Рестораны McDonald’s в Балтии получили нового руководителя
Новости
  • 07.06.25, 11:14
Промышленное предприятие с участием Раху и Мадиберка открыло завод в Таллинне
Биржа
  • 07.06.25, 10:10
Серебро и платина догоняют золото: цены бьют рекорды
Новости
  • 06.06.25, 16:25
Успешный эстонский бизнесмен купил датскую мебельную компанию
Биржа
  • 06.06.25, 15:36
Stora Enso значительно потеряла в обороте и прибыли в Эстонии
Биржа
  • 06.06.25, 14:59
Известный трейдер о падении акций Tesla: это был всплеск паники
Цена акций упала на 20% от пиковой всего за одну неделю.

Сейчас в фокусе

Таджикские предприниматели и политики из Центристской партии, которые организовали их визит в Ида-Вирумаа.
Новости
  • 06.06.25, 06:00
Инвесторы из Таджикистана планируют открыть производства в Нарве
Директор по продажам Matek Каарел Вяэр сообщил, что Matek участвовал также в финансируемой Министерством экономики Германии программе реновации, которая дала им хорошую платформу для тестирования и представления своих решений для немецкого рынка.
Новости
  • 06.06.25, 11:33
Эстонский производитель деревянных домов заключил в Германии крупный контракт
Инвесторы могут выбрать: поверить в дальнейший рост местных банков или отдать предпочтение более щедрым дивидендам зарубежных.
Биржа
  • 06.06.25, 08:46
Большой обзор: куда вложить деньги в банковском секторе?
Эксперты делятся соображениями
Тестирование украшений с Temu в Тартуском университете. Исследовали, превышают ли содержащиеся в украшениях соединения допустимые нормы. На фото — учёный Каарел Лумисте. На заднем плане — журналистка Лаура Сакс.
Эпицентр
  • 06.06.25, 12:21
Äripäev в лаборатории: можно ли вместе с безделушками из Китая получить опасные вещества?
На Пярнуском шоссе припарковаться возле магазина проблематично уже сейчас.
Новости
  • 05.06.25, 06:00
Поправка к закону вскоре еще больше осложнит доступ к магазинам в центре Таллинна
Урмас Сыырумаа (слева) и Мадис Тоомсалу (справа) вчера утром в кафе Levier в квартале Ротерманни.
Новости
  • 06.06.25, 09:30
ФОТО: Урмас Сыырумаа пил кофе с покидающим LHV Мадисом Тоомсалу
Урмас Сыырумаа на открытии ворот внутреннего двора Горжи Батарейной морской крепости в 2020 году.
Новости
  • 05.06.25, 09:44
Урмас Сыырумаа готов продать Батарейную крепость
Светодиодная маркировка безопасности – это идеальное решение, если вам необходима долговечная и износостойкая маркировка на бетоне, стенах или других поверхностях. Зона ожидания выдачи товаров.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025