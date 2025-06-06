Серебро и платина догоняют золото: цены бьют рекорды

На волне роста цен на золото в этом году заметно подорожали и другие драгоценные металлы – серебро и платина обновили свои ценовые максимумы.
- Серебряные слитки на складе Argor-Heraeus, швейцарской компании, занимающейся сбором и переплавкой драгоценных металлов.
- Foto: Reuters/Scanpix
Фьючерс на серебро с поставкой в следующем месяце, подорожавший в четверг почти на четыре процента, прибавил в пятницу в Нью-Йорке еще 0,92% и достиг 36,14 доллара за унцию (1,117 евро за грамм). Впервые с 2012 года цена унции превысила уровень в 36 долларов.
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