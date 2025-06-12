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  • 12.06.25, 07:55

Золото стало вторым резервным активом, обогнав евро

Согласно Европейскому центральному банку, золото обогнало евро как второй по важности резервный актив для центральных банков, чему способствовали рекордные покупки и стремительный рост цен.
Запасы золота, хранящиеся в центральных банках по всему миру, приближаются к историческим максимумам послевоенной эпохи.
  • Запасы золота, хранящиеся в центральных банках по всему миру, приближаются к историческим максимумам послевоенной эпохи.
  • Foto: Pixabay
Согласно данным отчета ЕЦБ, в прошлом году золото составляло 20% мировых официальных резервов, обогнав евро (16%) и уступив только доллару США (46%).
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