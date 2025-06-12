Золото стало вторым резервным активом, обогнав евро

Перспективы жить лишь на государственную пенсию с каждым годом ухудшаются. II и III ступени имеют потенциал снизить это напряжение, однако эти альтернативные возможности нуждаются в укреплении. И физическое золото может с этим помочь.
Все больше жителей Эстонии начинают заниматься инвестированием. Многие вкладывают в недвижимость, но в последнее время стала выше цениться мобильность инвестиций, а уж в этом золото почти вне конкуренции.
Консервативному инвестору следует искать те предприятия, которые гарантируют стабильный приток наличности в периоды экономических взлетов и падений. Такими, например, являются фирмы, финансирующие золотодобывающие компании и которые сами золотодобытчиками не являются, но тем не менее хорошо зарабатывают на добыче этого металла.
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.