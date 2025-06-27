S&P 500 достиг нового рекорда

Как только ситуация в Иране и на Ближнем Востоке вновь обострилась, более осторожные инвесторы, как и ожидалось, обратили внимание на золото. В настоящее время унция золота торгуется по цене 3343 доллара, что означает рост цены за последний год на целых 43%.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.