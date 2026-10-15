Производитель «Рижского бальзама» балансирует на грани банкротства. Liviko: внимательно следим за ситуацией

Заглянув в отделы крепкого алкоголя эстонских супермаркетов, можно подумать, что нет никакой войны или санкций. На полках широкий выбор водки с двуглавыми орлами, упоминаниями Москвы или русскими фамилиями. Но реального отношения к России они не имеют, это европейские производители водки пользуются «русскими» брендами. В новой политической ситуации фирмы выбирают разные стратегии: кто-то сохраняет привычный вид продукции, другие меняют его на легкий «славянский» флер или даже отказываются от «русской» линейки.