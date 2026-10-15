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Производитель «Рижского бальзама» балансирует на грани банкротства. Liviko: внимательно следим за ситуацией

Акционеры испытывающего финансовые трудности латвийского производителя алкоголя Amber Latvijas balzams уже через несколько недель могут запустить процедуру банкротства. Это стало бы одним из крупнейших потрясений для алкогольной отрасли стран Балтии.
«Мы не скрываем, что Liviko хочет извлечь из этой ситуации выгоду», – отметил глава компании Янек Кальви.
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