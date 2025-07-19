Финансовый тренер рассказал, как улучшить финансовую форму инвестора

Инвестор, тренер и преподаватель Мартин Корьюс считает, что тренировки и инвестиции по своей сути довольно похожи.
Foto: Сергей Трофимов
Мартин Корьюс восстановился после тяжелой травмы, сменил карьеру тренера на финансовый сектор и создал себе имя в области инвестирования и финансовой грамотности. Его месидж был прост: к успеху ведут маленькие, последовательные шаги — будь то накопления, инвестирование или здоровый образ жизни. По его словам, важно поддерживать финансовую форму так же, как и спортивную — с помощью регулярной работы и сильной системы привычек.
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