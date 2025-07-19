Назад 19.07.25, 09:52 Финансовый тренер рассказал, как улучшить финансовую форму инвестора «Ваши финансовые дела — это как мышцы: если вы их не тренируете, они слабеют», — сказал инвестор и финансовый тренер Мартин Корьюс на Инвестиционном фестивале Äripäev.

Инвестор, тренер и преподаватель Мартин Корьюс считает, что тренировки и инвестиции по своей сути довольно похожи.

Foto: Сергей Трофимов

Мартин Корьюс восстановился после тяжелой травмы, сменил карьеру тренера на финансовый сектор и создал себе имя в области инвестирования и финансовой грамотности. Его месидж был прост: к успеху ведут маленькие, последовательные шаги — будь то накопления, инвестирование или здоровый образ жизни. По его словам, важно поддерживать финансовую форму так же, как и спортивную — с помощью регулярной работы и сильной системы привычек.