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  • 19.07.25, 09:52

Финансовый тренер рассказал, как улучшить финансовую форму инвестора

«Ваши финансовые дела — это как мышцы: если вы их не тренируете, они слабеют», — сказал инвестор и финансовый тренер Мартин Корьюс на Инвестиционном фестивале Äripäev.
Инвестор, тренер и преподаватель Мартин Корьюс считает, что тренировки и инвестиции по своей сути довольно похожи.
  • Инвестор, тренер и преподаватель Мартин Корьюс считает, что тренировки и инвестиции по своей сути довольно похожи.
  • Foto: Сергей Трофимов
Мартин Корьюс восстановился после тяжелой травмы, сменил карьеру тренера на финансовый сектор и создал себе имя в области инвестирования и финансовой грамотности. Его месидж был прост: к успеху ведут маленькие, последовательные шаги — будь то накопления, инвестирование или здоровый образ жизни. По его словам, важно поддерживать финансовую форму так же, как и спортивную — с помощью регулярной работы и сильной системы привычек.
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