Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,11%300,05
  • OMX Riga0,08%889,47
  • OMX Tallinn−0,21%2 061,2
  • OMX Vilnius0,03%1 207,68
  • S&P 500−0,4%6 243,76
  • DOW 30−0,98%44 023,29
  • Nasdaq 0,18%20 677,8
  • FTSE 100−0,66%8 938,32
  • Nikkei 2250,55%39 678,02
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,56
  • OMX Baltic−0,11%300,05
  • OMX Riga0,08%889,47
  • OMX Tallinn−0,21%2 061,2
  • OMX Vilnius0,03%1 207,68
  • S&P 500−0,4%6 243,76
  • DOW 30−0,98%44 023,29
  • Nasdaq 0,18%20 677,8
  • FTSE 100−0,66%8 938,32
  • Nikkei 2250,55%39 678,02
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,56
  • 15.07.25, 17:14

Молодые инвесторы опасаются за будущее: «Я инвестирую, чтобы выжить»

Два молодых инвестора, родившихся в 2000 году, убеждены, что современным молодым людям начать самостоятельную жизнь сложнее, чем предыдущему поколению, и это побуждает их инвестировать или заниматься торговлей.
Кятрийн Хелена Хуттунен, живущая в Дании, сравнивает: в то время как датская молодежь государству очень доверяет, об Эстонии такого сказать нельзя.
  • Кятрийн Хелена Хуттунен, живущая в Дании, сравнивает: в то время как датская молодежь государству очень доверяет, об Эстонии такого сказать нельзя.
  • Foto: Sergei Trofimov
Например, многие молодые люди решили изъять свои накопления из второй пенсионной системы. Молодая инвестор Кятрийн Хелена Хуттунен, которая выступала на инвестиционном фестивале, считает, что косо смотреть на них из-за этого не стоит.
«Я говорила об этом некоторое время назад со своей мамой, которая накопила первый взнос на покупку дома менее чем за год, работая на своей первой работе. Она росла вместе с растущей экономикой. Современная же молодежь начинает свой путь в условиях экономического спада, с гораздо более дорогой недвижимостью и во время войны», – отметила она.
Вместе с тем молодежь беспокоит и искусственный интеллект, который начинает заполнять все больше рабочих мест, которые ранее подошли бы именно начинающим молодым людям. «Когда я, будучи молодой, вижу вакансию, где требуют пятилетний опыт, откуда мне его взять, если мне 18 лет, и я училась в школе?» – задалась вопросом Хуттунен.
Неудивительно, что молодые люди ищут возможности укрепить свой тыл, и иногда это означает попытки быстро разбогатеть.
Как YOLO-трейдер стал YOLOB-инвестором
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 14.07.25, 16:45
Инвестиционные эксперты: 11 акций, которые могут взлететь в цене
Ведущие подкаста Swedbank «Investeerimisjutud» Меэлис Маазик и Тармо Танилас поделились на Инвестиционном фестивале своим мнением о происходящем на рынках и на этом фоне озвучили «ракетные» предупреждения – идеи, цена которых может многократно вырасти.
Биржа
  • 11.07.25, 12:42
Плохие результаты TKM Grupp могут привести к сокращению дивидендов
Аналитики полагают, что слабые результаты TKM Grupp приведут к сокращению дивидендов в следующем году.
Биржа
  • 10.07.25, 19:18
Вкус биржи: они стоят четыре триллиона! Угадайте с трех раз, кто
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым не просто обсуждаем самые актуальные события прошедшей недели, не просто берем события, которые повлияли на американские фондовые рынки, да и еще и задорно хейтим крипту.
Биржа
  • 15.07.25, 10:36
Флипперы: перепродажа квартир может приносить до 100% доходности
«Я по-прежнему рассчитываю на 100-процентную доходность на вложенный капитал», – сказала инвестор в недвижимость Юлия Кангро о перепродаже (флиппинге) квартир. Однако начинать, по ее словам, стоит с друзьями, объединив средства и навыки.
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 14:57
Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена
Конкурентоспособность предприятий все больше зависит от надежности их ИТ-систем, поэтому решения хостинга критически важных для бизнеса систем должны быть безопасными, гибкими и по разумной цене.

Самые читаемые

1
Биржа
  • 12.07.25, 14:58
Эстонцы все чаще покупают недвижимость за рубежом: почему вместо родины выбирают Бали и Испанию?
2
Новости
  • 12.07.25, 12:49
Ресторан из гида Michelin закрылся. «Жизнь не строится вокруг признаний»
3
Новости
  • 14.07.25, 06:00
Основатель криптоказино Yolo обзавелся близ Таллинна островом с темным прошлым
«Ни российских олигархов, ни криптомиллионеров я здесь не встречала»
4
Новости
  • 14.07.25, 11:14
Туристический предприниматель о падении выручки вдвое: такого сложного года еще не было
5
Новости
  • 14.07.25, 14:16
Участвовавшая в схеме ERIAL компания обанкротилась
6
Эпицентр
  • 14.07.25, 08:32
Alexela подозревает нечестную игру: на рынке пахнет запрещенным российским газом

Последние новости

Новости
  • 15.07.25, 17:25
Сааремааский производитель водорослей сокращает персонал
Биржа
  • 15.07.25, 17:14
Молодые инвесторы опасаются за будущее: «Я инвестирую, чтобы выжить»
Новости
  • 15.07.25, 16:14
Пярнитс: перед выборами создается ненужная паника – рост НСО не был настолько ужасным
Новости
  • 15.07.25, 15:30
Производитель зерна из Ида-Вирумаа ушел в огромные убытки
Новости
  • 15.07.25, 13:19
Глава Rand & Tuulberg: когда одна компания разоряется, сразу появляется другая
Новости
  • 15.07.25, 12:18
Спорный тендер на скамейки в Таллинне привел к возбуждению уголовного дела
Биржа
  • 15.07.25, 12:03
Красивые цели ESG оказались выгодным пиар-ходом для акул Уолл-стрит
«Нам хотелось, чтобы это было правдой»
Новости
  • 15.07.25, 11:52
В Таллинн приехала звезда Youtube: премьер-министр показал блогеру IShowSpeed дом Стенбока

Сейчас в фокусе

Проход и проезд через мызу Лагеди закрыты для посторонних. Но именно через усадьбу семьи Чулец проходит единственная дорога с мостом на таинственный остров на реке Пирита.
Новости
  • 14.07.25, 06:00
Основатель криптоказино Yolo обзавелся близ Таллинна островом с темным прошлым
«Ни российских олигархов, ни криптомиллионеров я здесь не встречала»
Член правления Alexela Тармо Кярсна заверяет, что его компания российский газ в Эстонию не поставляет.
Эпицентр
  • 14.07.25, 08:32
Alexela подозревает нечестную игру: на рынке пахнет запрещенным российским газом
Слушайте в интервью, как предпринимателю Каяру Лемберу удалось удержать под контролем расходы на рабочую силу и как изменилось поведение потребителей.
Новости
  • 14.07.25, 11:14
Туристический предприниматель о падении выручки вдвое: такого сложного года еще не было
По словам владельца ресторана Марко Зуккера, необходимо найти новые помещения и создать более простую концепцию. «Что-то такое, куда можно приходить несколько раз в неделю и не нужно надевать костюм».
Новости
  • 12.07.25, 12:49
Ресторан из гида Michelin закрылся. «Жизнь не строится вокруг признаний»
Кредитно-сберегательное общество ERIAL не занималось развитием недвижимости самостоятельно, т.к. это запрещено по закону. Сделками с недвижимостью занимались связанные компании, присваивая при этом деньги вкладчиков.
Новости
  • 14.07.25, 14:16
Участвовавшая в схеме ERIAL компания обанкротилась
Дальнейшая индексация пенсий будет скромнее.
Новости
  • 14.07.25, 13:35
Государство признало ошибку: пенсии и арендная плата росли быстрее, чем должны были
Сегодня рынки живут надеждой, что Трамп не выполнит всех своих обещаний. Но если это и дает временное облегчение, то в долгосрочной перспективе будущее экономики и рынков не обязательно находится в руках политиков.
Биржа
  • 14.07.25, 07:34
Главный аналитик SEB: такой неопределенности не было как минимум 30 лет
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).
  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025