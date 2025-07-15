Назад 15.07.25, 17:14 Молодые инвесторы опасаются за будущее: «Я инвестирую, чтобы выжить» Два молодых инвестора, родившихся в 2000 году, убеждены, что современным молодым людям начать самостоятельную жизнь сложнее, чем предыдущему поколению, и это побуждает их инвестировать или заниматься торговлей.

Кятрийн Хелена Хуттунен, живущая в Дании, сравнивает: в то время как датская молодежь государству очень доверяет, об Эстонии такого сказать нельзя.

Foto: Sergei Trofimov

Например, многие молодые люди решили изъять свои накопления из второй пенсионной системы. Молодая инвестор Кятрийн Хелена Хуттунен, которая выступала на инвестиционном фестивале, считает, что косо смотреть на них из-за этого не стоит.

«Я говорила об этом некоторое время назад со своей мамой, которая накопила первый взнос на покупку дома менее чем за год, работая на своей первой работе. Она росла вместе с растущей экономикой. Современная же молодежь начинает свой путь в условиях экономического спада, с гораздо более дорогой недвижимостью и во время войны», – отметила она.

Вместе с тем молодежь беспокоит и искусственный интеллект, который начинает заполнять все больше рабочих мест, которые ранее подошли бы именно начинающим молодым людям. «Когда я, будучи молодой, вижу вакансию, где требуют пятилетний опыт, откуда мне его взять, если мне 18 лет, и я училась в школе?» – задалась вопросом Хуттунен.

Неудивительно, что молодые люди ищут возможности укрепить свой тыл, и иногда это означает попытки быстро разбогатеть.

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