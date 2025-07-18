«Локация, локация, локация!» Золотые правила для инвестирования в недвижимость

На рынке жилой недвижимости самыми доходными, как правило, являются небольшие объекты. Например, мини-квартиры в свое время могли приносить двузначную доходность. Гараж, в свою очередь, также компактный объект недвижимости, что позволяет инвесторам не только выходить на этот рынок с небольшой суммой, но и в некоторых случаях ожидать приличную доходность. Но есть тут и масса нюансов.