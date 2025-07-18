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  • 18.07.25, 16:30

«Локация, локация, локация!» Золотые правила для инвестирования в недвижимость

«Не тормозите! Сначала купите, а потом думайте, откуда взять деньги». На рынке недвижимости, который пошатнулся из-за кризисов и откатился к уровню 2019 года, инвесторы советуют заинтересованным лицам начинать, как и всегда, немедленно.
Среди золотых правил Герди Арст, инвестора в недвижимость в Испании, и одного из соруководителей Uus Maa Pro Мартина Вендла есть и знаменитый критерий – локация, локация, локация. Он актуален как для Эстонии, так и для Испании.
  • Среди золотых правил Герди Арст, инвестора в недвижимость в Испании, и одного из соруководителей Uus Maa Pro Мартина Вендла есть и знаменитый критерий – локация, локация, локация. Он актуален как для Эстонии, так и для Испании.
  • Foto: Sergei Trofimov
«Когда началась пандемия коронавируса, все гадали, что же будет дальше. Никто никогда не видел такого глобального локдауна», – вспоминал на Инвестиционном фестивале один из соруководителей Uus Maa Pro Мартин Вендла во время дискуссии о текущей ситуации на рынке недвижимости.
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