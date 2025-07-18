«Локация, локация, локация!» Золотые правила для инвестирования в недвижимость
«Не тормозите! Сначала купите, а потом думайте, откуда взять деньги». На рынке недвижимости, который пошатнулся из-за кризисов и откатился к уровню 2019 года, инвесторы советуют заинтересованным лицам начинать, как и всегда, немедленно.
Среди золотых правил Герди Арст, инвестора в недвижимость в Испании, и одного из соруководителей Uus Maa Pro Мартина Вендла есть и знаменитый критерий – локация, локация, локация. Он актуален как для Эстонии, так и для Испании.
Foto: Sergei Trofimov
«Когда началась пандемия коронавируса, все гадали, что же будет дальше. Никто никогда не видел такого глобального локдауна», – вспоминал на Инвестиционном фестивале один из соруководителей Uus Maa Pro Мартин Вендла во время дискуссии о текущей ситуации на рынке недвижимости.
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«Я по-прежнему рассчитываю на 100-процентную доходность на вложенный капитал», – сказала инвестор в недвижимость Юлия Кангро о перепродаже (флиппинге) квартир. Однако начинать, по ее словам, стоит с друзьями, объединив средства и навыки.
Хотя я сам непосредственно и не занимаюсь недвижимостью, я могу хотя бы поделиться некоторыми ценными и практичными советами, которые я только что узнал, с теми, кто планирует сколотить состояние в этой сфере.
В последнее время все большую популярность набирает т.н. флиппинг который заключается в покупке недвижимости как можно дешевле, ее ремонте и последующей продаже новому владельцу с выгодой для себя. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане объясняет, финансирует ли банк такую деятельность и каким образом.
На рынке жилой недвижимости самыми доходными, как правило, являются небольшие объекты. Например, мини-квартиры в свое время могли приносить двузначную доходность. Гараж, в свою очередь, также компактный объект недвижимости, что позволяет инвесторам не только выходить на этот рынок с небольшой суммой, но и в некоторых случаях ожидать приличную доходность. Но есть тут и масса нюансов.
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.