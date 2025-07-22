Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,35%297,92
  • OMX Riga−0,39%887,89
  • OMX Tallinn−0,04%2 054,67
  • OMX Vilnius−0,37%1 201,75
  • S&P 5000,14%6 305,6
  • DOW 30−0,04%44 323,07
  • Nasdaq 0,38%20 974,17
  • FTSE 100−0,08%9 005,41
  • Nikkei 225−0,11%39 774,92
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,69
  • OMX Baltic−0,35%297,92
  • OMX Riga−0,39%887,89
  • OMX Tallinn−0,04%2 054,67
  • OMX Vilnius−0,37%1 201,75
  • S&P 5000,14%6 305,6
  • DOW 30−0,04%44 323,07
  • Nasdaq 0,38%20 974,17
  • FTSE 100−0,08%9 005,41
  • Nikkei 225−0,11%39 774,92
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,69
  • 22.07.25, 09:56

Arco Vara покидает болгарский рынок

Предприятие Arco Vara, занимающееся проектами целостного развития жилой среды, объявила фондовой бирже о своем желании сосредоточить свое внимание на эстонских проектах, в связи с чем компания приняла стратегическое решение о выходе с болгарского рынка недвижимости.
Председатель совета предприятия Arco Vara Керт Кескпайк.
  • Председатель совета предприятия Arco Vara Керт Кескпайк.
  • Foto: Eiko Kink
По словам главы Arco Vara Кристины Мустонен, речь идет об ориентированном на будущее шаге, который позволит девелоперу жилой среды еще больше сосредоточиться на своем основном рынке – Эстонии. «Наш крупный проект в квартале Лютера – в одном из самых привлекательных районов для развития недвижимости в Таллинне – требует серьезного управления, внимания и финансовой поддержки. Высвободив ресурсы из проектов в Болгарии, мы сможем лучше реализовать потенциал роста эстонских проектов и укрепить свои позиции на своем домашнем рынке», – сказала Мустонен.
Компания уже запустила процесс продажи своего болгарского дочернего предприятия, и несколько местных фирм из сферы развития недвижимости проявили интерес к участию в этой сделке. Потенциальные покупатели могут сделать свои предложения на приобретение болгарского подразделения эстонского девелопера.
Председатель совета предприятия Arco Vara Керт Кескпайк пояснил, что данное решение далось нелегко, поскольку компания добилась значительных результатов в своей работе в Болгарии, сумев собрать сильную команду и запустив высококачественные проекты, которыми можно гордиться. «Мы считаем, что с точки зрения долгосрочного роста и ценностей акционеров предприятия, стратегически оправдано сосредоточить свое внимание на Эстонии, где потенциал наших проектов сегодня больше, чем когда-либо», – сказал он.

Статья продолжается после рекламы

Arco Vara вышла на рынок недвижимости Болгарии в 2006 году. За эти годы компания построила несколько полноценных жилых комплексов в болгарской столице, включая комплекс Manastirski Livadi на юге Софии, Iztok Parkside в самом центре города, коммерческое и жилое здание Madrid BLVD и жилой район Botanica Lozen.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 09.07.25, 10:01
Совет Arco Vara возглавит Керт Кескпайк
Новым председателем совета девелоперского предприятия Arco Vara назначен Керт Кескпайк. Он является членом совета компании и ее акционером.
Биржа
  • 10.05.24, 11:39
Акционеры девелопера Arco Vara утвердили квартальные дивиденды
Биржевая компания Arco Vara объявила, что продолжит свою текущую квартальную дивидендную политику и выплатит акционерам за завершившийся финансовый год 6 центов на акцию, что в общей сумме более 623 000 евро.
  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.07.25, 10:21
Эстонский производитель дронов ищет покупателей по всей Европе
«К нам приходят с вопросами, и мы сами стучимся в двери»
2
Эпицентр
  • 21.07.25, 08:35
Крупные бизнесмены перед повышением налогов сняли в два раза больше дивидендов
3
Новости
  • 19.07.25, 11:13
Заработавший на недвижимости крупный бизнесмен снял солидные дивиденды
4
Биржа
  • 21.07.25, 14:18
Конфликт в Wise: Таавет Хинрикус призывает голосовать против планов совета
Хинрикус: у акционеров отбирают право на справедливый выбор
5
Биржа
  • 20.07.25, 10:48
Инвестор года изменил состав портфеля: это было самое трудное решение
6
Новости
  • 21.07.25, 11:53
НТД потребовал от компаний доплатить почти 30 млн евро налогов

Последние новости

Новости
  • 22.07.25, 13:38
В прошлом году выручка и прибыль производителей мебели существенно сократились
Новости
  • 22.07.25, 13:08
«Пропускная способность сети истощается». Почему Elektrilevi и Elering хотят повысить цены?
Биржа
  • 22.07.25, 12:43
Таавет Хинрикус: ничего личного, но голосование Wise в нынешнем виде – ошибочно
Биржа
  • 22.07.25, 11:36
Прибыль LHV Group снизилась за год на 20%
Новости
  • 22.07.25, 11:13
Бывший президент Банка Эстонии Вахур Крафт вступил в партию «Правые»
Новости
  • 22.07.25, 11:07
Мадис Тоомсалу войдет в наблюдательный совет RMK
Биржа
  • 22.07.25, 09:56
Arco Vara покидает болгарский рынок
Новости
  • 22.07.25, 08:46
Строительные цены за год выросли на 1,4%

Сейчас в фокусе

За спиной Урмаса Сыырумаа проект Park Tondi, строительством которого бизнесмен гордится.
Эпицентр
  • 21.07.25, 08:35
Крупные бизнесмены перед повышением налогов сняли в два раза больше дивидендов
Таавет Хинрикус недоволен тем, что несколько ключевых для Wise вопросов были вынесены на голосование совместно.
Биржа
  • 21.07.25, 14:18
Конфликт в Wise: Таавет Хинрикус призывает голосовать против планов совета
Хинрикус: у акционеров отбирают право на справедливый выбор
В прошлом году Андерс Андерсон приобрел долю в торговом центре Kristiine.
Новости
  • 19.07.25, 11:13
Заработавший на недвижимости крупный бизнесмен снял солидные дивиденды
Иллюстративное фото.
Новости
  • 21.07.25, 11:53
НТД потребовал от компаний доплатить почти 30 млн евро налогов
Инвестор года Лев Долгачев на фестивале рассказал не только о новых инвестиционных идеях, но и о своих самых крупных потерях – как из его портфеля исчезла четверть миллиона.
Биржа
  • 20.07.25, 10:48
Инвестор года изменил состав портфеля: это было самое трудное решение
Этти Кагаров руководит шахтой, но ее задача - не дать стране сланца, а привлечь под землю туристов из разных стран и заинтересовать школьников.
Интервью
  • 21.07.25, 06:00
Подземная свадьба, экскурсии и юбилеи: вместо сланца шахта «Кохтла» добывает впечатления
Численность колюшки на восточном побережье Швеции выросла на несколько тысяч процентов и угрожает нарушить всю экосистему Балтийского моря.
Новости
  • 20.07.25, 13:52
Шведы опасаются, что стремительное распространение колюшки погубит Балтийское море
Ограничения на вылов салаки в Эстонии и Латвии – это большой успех
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность
  • KM
Content Marketing
  • 18.07.25, 10:52
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025