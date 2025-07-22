Назад 22.07.25, 09:56 Arco Vara покидает болгарский рынок Предприятие Arco Vara, занимающееся проектами целостного развития жилой среды, объявила фондовой бирже о своем желании сосредоточить свое внимание на эстонских проектах, в связи с чем компания приняла стратегическое решение о выходе с болгарского рынка недвижимости.

Председатель совета предприятия Arco Vara Керт Кескпайк.

Foto: Eiko Kink

По словам главы Arco Vara Кристины Мустонен, речь идет об ориентированном на будущее шаге, который позволит девелоперу жилой среды еще больше сосредоточиться на своем основном рынке – Эстонии. «Наш крупный проект в квартале Лютера – в одном из самых привлекательных районов для развития недвижимости в Таллинне – требует серьезного управления, внимания и финансовой поддержки. Высвободив ресурсы из проектов в Болгарии, мы сможем лучше реализовать потенциал роста эстонских проектов и укрепить свои позиции на своем домашнем рынке», – сказала Мустонен.

Компания уже запустила процесс продажи своего болгарского дочернего предприятия, и несколько местных фирм из сферы развития недвижимости проявили интерес к участию в этой сделке. Потенциальные покупатели могут сделать свои предложения на приобретение болгарского подразделения эстонского девелопера.

Председатель совета предприятия Arco Vara Керт Кескпайк пояснил, что данное решение далось нелегко, поскольку компания добилась значительных результатов в своей работе в Болгарии, сумев собрать сильную команду и запустив высококачественные проекты, которыми можно гордиться. «Мы считаем, что с точки зрения долгосрочного роста и ценностей акционеров предприятия, стратегически оправдано сосредоточить свое внимание на Эстонии, где потенциал наших проектов сегодня больше, чем когда-либо», – сказал он.

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Arco Vara вышла на рынок недвижимости Болгарии в 2006 году. За эти годы компания построила несколько полноценных жилых комплексов в болгарской столице, включая комплекс Manastirski Livadi на юге Софии, Iztok Parkside в самом центре города, коммерческое и жилое здание Madrid BLVD и жилой район Botanica Lozen.