Как искусственный интеллект влияет на игроков фондового рынка

«Со мной произошел забавный случай, связанный с ИИ», – так начинается
письмо, которое получил от читателя колумнист Bloomberg Мэтт Левин. Автор послания не так давно обсуждал с другом перспективные акции и попросил ChatGPT рассказать, что может быть сегодня аналогом Carvana (это электронная платформа для покупки и продажи подержанных автомобилей, акции которой в 2025 году сильно подорожали). «ChatGPT рассказал об Opendoor, и, как и положено ответственным инвесторам, мы с другом купили значительное количество этих акций. На следующий день их цена взлетела до небес, рост составил более 50%», – пересказывает Левин. На прошлой неделе во вторник Opendoor Technologies Inc. закрылась на отметке $1,04 за акцию во вторник, а уже в этот понедельник цена составила $3,21 (после чего немного снизилась).