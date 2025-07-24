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  • 24.07.25, 16:48

Как искусственный интеллект влияет на игроков фондового рынка

Может ли ChatGPT давать дельные советы участникам фондового рынка? Как минимум одному инвестору он предложил купить акции Opendoor за несколько дней до их взлета. Значит ли это, что сейчас рынок разгоняет восстание машин?
«ChatGPT рассказал об Opendoor, и, как и положено ответственным инвесторам, мы с другом купили значительное количество этих акций. На следующий день их цена взлетела до небес, рост составил более 50%», – рассказывает инвестор.
  • «ChatGPT рассказал об Opendoor, и, как и положено ответственным инвесторам, мы с другом купили значительное количество этих акций. На следующий день их цена взлетела до небес, рост составил более 50%», – рассказывает инвестор.
  • Foto: Андре М. Чанг
«Со мной произошел забавный случай, связанный с ИИ», – так начинается письмо, которое получил от читателя колумнист Bloomberg Мэтт Левин. Автор послания не так давно обсуждал с другом перспективные акции и попросил ChatGPT рассказать, что может быть сегодня аналогом Carvana (это электронная платформа для покупки и продажи подержанных автомобилей, акции которой в 2025 году сильно подорожали). «ChatGPT рассказал об Opendoor, и, как и положено ответственным инвесторам, мы с другом купили значительное количество этих акций. На следующий день их цена взлетела до небес, рост составил более 50%», – пересказывает Левин. На прошлой неделе во вторник Opendoor Technologies Inc. закрылась на отметке $1,04 за акцию во вторник, а уже в этот понедельник цена составила $3,21 (после чего немного снизилась).
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