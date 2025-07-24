Как искусственный интеллект влияет на игроков фондового рынка

Инвестор и предприниматель Лев Долгачев рассказал на Инвестиционном фестивале, как он перешел от портфеля, состоящего из облигаций, к более диверсифицированному портфелю, и насколько трудным оказался этот шаг, когда на счет больше не поступали регулярные денежные вливания.