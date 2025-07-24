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  • 25.07.25, 11:40

Количество первичных заявок на пособие по безработице в США снижается шестую неделю подряд

На фоне относительно спокойной недели в плане экономических данных инвесторов в середине недели порадовал еще один сигнал о стойкости американского рынка труда.
В США поиск новой работы занимает у соискателей больше времени, чем раньше.
  • В США поиск новой работы занимает у соискателей больше времени, чем раньше.
  • Foto: AP/Scanpix
Как сообщает Yahoo Finance, согласно опубликованным в четверг утром данным Министерства труда США, за неделю, завершившуюся 19 июля, было подано 217 000 первичных заявок на пособие по безработице. Это на 4000 меньше, чем на предыдущей неделе, и минимальный уровень с недели, завершившейся 12 апреля.
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