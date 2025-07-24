Назад 25.07.25, 11:40 Количество первичных заявок на пособие по безработице в США снижается шестую неделю подряд На фоне относительно спокойной недели в плане экономических данных инвесторов в середине недели порадовал еще один сигнал о стойкости американского рынка труда.

В США поиск новой работы занимает у соискателей больше времени, чем раньше.

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Как сообщает Yahoo Finance, согласно опубликованным в четверг утром данным Министерства труда США, за неделю, завершившуюся 19 июля, было подано 217 000 первичных заявок на пособие по безработице. Это на 4000 меньше, чем на предыдущей неделе, и минимальный уровень с недели, завершившейся 12 апреля.