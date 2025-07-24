Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,04%297,77
  • OMX Riga0,32%890,37
  • OMX Tallinn−0,2%2 049,72
  • OMX Vilnius0,46%1 205,26
  • S&P 5000,78%6 358,91
  • DOW 301,14%45 010,29
  • Nasdaq 0,61%21 020,02
  • FTSE 1001%9 152,11
  • Nikkei 2251,59%41 826,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,33
  • OMX Baltic−0,04%297,77
  • OMX Riga0,32%890,37
  • OMX Tallinn−0,2%2 049,72
  • OMX Vilnius0,46%1 205,26
  • S&P 5000,78%6 358,91
  • DOW 301,14%45 010,29
  • Nasdaq 0,61%21 020,02
  • FTSE 1001%9 152,11
  • Nikkei 2251,59%41 826,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,33
  • 24.07.25, 11:46

Второй квартал оказался для Tallink убыточным

Tallink Grupp завершила второй квартал с убытком в 2,5 миллиона евро, в основном из-за простаивающих судов.
Одна из причин убыточности – простаивающие суда, число которых к настоящему моменту сократилось с четырех до двух.
  • Одна из причин убыточности – простаивающие суда, число которых к настоящему моменту сократилось с четырех до двух.
  • Foto: Andras Kralla
Оборот концерна во втором квартале составил 207 миллионов евро, что на 1,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый убыток составил 2,5 миллиона евро, тогда как годом ранее компания, акции которой котируются на бирже, получила чистую прибыль в размере 6,1 миллиона евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 21.07.25, 09:00
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
На этой неделе в центре внимания будет Балтийская биржа – сразу пять компаний опубликуют свои полугодовые результаты. Также ожидаются важные новости от Европейского центрального банка и крупных американских компаний.
Биржа
  • 24.04.25, 17:17
Инвесторов Tallink удивил размер убытков. «Ожидал меньшего падения»
Результаты Tallink Grupp за первый квартал оказались слабее ожиданий, отметили инвесторы и аналитики в комментарии для Äripäev.
Биржа
  • 10.07.25, 12:27
Победное полугодие: Таллиннская биржа достигла исторического максимума
Таллиннская биржа в первой половине года возглавила рост всей балтийской биржи. По оценке аналитиков, настолько успешный старт года объясняется в первую очередь восстановлением после очень низких уровней.
Биржа
  • 01.07.25, 08:06
Большой анализ балтийских бирж: эксперты рассказывают, что сейчас стоит покупать
Балтийские биржи для эстонских розничных инвесторов — одновременно и нечто родное, и источник головной боли. Хотя подавляющее большинство инвесторов начинает свой путь именно с них, по сравнению с зарубежными рынками в Балтии часто зияет пустота, а доходность остается скромной.
  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 21.07.25, 08:35
Крупные бизнесмены перед повышением налогов сняли в два раза больше дивидендов
2
Новости
  • 22.07.25, 08:21
В доме обрушился потолок. Купившие недвижимость инвесторы боятся последствий
3
Новости
  • 23.07.25, 11:01
Центр семейных врачей выплатил дивиденды почти на миллион евро
4
Новости
  • 22.07.25, 17:01
Гигантские круизные лайнеры проводят в Таллинне больше времени, чем когда-либо прежде
5
ТОП
  • 23.07.25, 08:27
ТОП зарплат руководителей госкомпаний: половина получает больше 10 000 евро в месяц, наверху биржевые фирмы
6
Подсказка
  • 23.07.25, 06:00
Алкоголь в командировке и сломанная мебель довели работника и работодателя до Госсуда

Последние новости

Новости
  • 24.07.25, 12:27
Таллинн выплатит производителю модульных домов почти миллион евро по итогам спора
Биржа
  • 24.07.25, 11:46
Второй квартал оказался для Tallink убыточным
Новости
  • 24.07.25, 11:30
Охотник за топ-менеджерами: в госкомпаниях зарплаты уступают частным
Биржа
  • 24.07.25, 10:51
Lightyear привлекла 23 миллиона долларов при поддержке известных инвесторов
Эпицентр
  • 24.07.25, 09:31
«Если я останусь в тюрьме, то потеряю работу». Суд не выпустил обвиняемых в США эстонцев под домашний арест
Новости
  • 24.07.25, 08:40
Репортаж: приграничная торговля с Латвией процветает. Но в обе стороны
Эпицентр
  • 24.07.25, 07:00
Вместо заморского принца – сертификаты: эстонских бизнесменов подстерегают сомнительные партнеры
Новости
  • 24.07.25, 06:00
Замдиректора по развитию Налогового департамента: «Надо научить машину понимать, какой у нас товар санкционный»

Сейчас в фокусе

Полгода возглавлявший Enefit Green Ааво Кярмас увеличил свою среднюю зарплату благодаря "золотым наручникам" и выходному пособию. Последний доход бывшего руководителя Eesti Energia Хандо Суттера намного превышал зарплату нынешнего главы Андруса Дурейко.
ТОП
  • 23.07.25, 08:27
ТОП зарплат руководителей госкомпаний: половина получает больше 10 000 евро в месяц, наверху биржевые фирмы
Фото на странице Центра семейных врачей в Facebook.
Новости
  • 23.07.25, 11:01
Центр семейных врачей выплатил дивиденды почти на миллион евро
Член правления R-S OSA Service Алар Салусте.
Новости
  • 23.07.25, 12:17
Уникальный проект в Нарве: завод начнет производство в следующем году
Наибольший потенциал Хелениус видит в молочном производстве: «У нас для этого идеальный климат. Мы – страна молочного животноводства, и мы еще сделаем из этого большой бизнес».
Биржа
  • 23.07.25, 12:50
Йоаким Хелениус прогнозирует скорую коррекцию на рынке США
«Эстония стремительно приближается к пятерке самых бедных»
Трудовой договор – документ, конечно, обязывающий, но зачем же стулья ломать? Решил работодатель и уволил подчиненного, но тот успел раньше него.
Подсказка
  • 23.07.25, 06:00
Алкоголь в командировке и сломанная мебель довели работника и работодателя до Госсуда
«Все это стало очень неприятной неожиданностью. Мы не знали, что крыша в таком плохом состоянии», – сказал купивший квартиру Мадис.
Новости
  • 22.07.25, 08:21
В доме обрушился потолок. Купившие недвижимость инвесторы боятся последствий
Виадук Вессе, расположенный на Петербургском шоссе, остро нуждается в ремонте, однако он является одним из важнейших мостов для грузового транспорта в Ласнамяэ.
Новости
  • 23.07.25, 13:17
Ограничение движения на виадуке заставило перевозчика задуматься о переезде
Ремонт планируется начать в следующем году
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).
  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025