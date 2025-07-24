Второй квартал оказался для Tallink убыточным

Tallink Grupp завершила второй квартал с убытком в 2,5 миллиона евро, в основном из-за простаивающих судов.
- Одна из причин убыточности – простаивающие суда, число которых к настоящему моменту сократилось с четырех до двух.
- Foto: Andras Kralla
Оборот концерна во втором квартале составил 207 миллионов евро, что на 1,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый убыток составил 2,5 миллиона евро, тогда как годом ранее компания, акции которой котируются на бирже, получила чистую прибыль в размере 6,1 миллиона евро.
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