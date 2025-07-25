За год Incap утратила значительную часть чистой прибыли

Финский производитель электроники Incap сообщил о резком снижении чистой прибыли во втором квартале, также небольшое падение зафиксировано в выручке.
- Глава Incap Отто Пукк заявил в пресс-релизе, что компания рассчитывала, что к настоящему моменту прояснится ситуация с тарифами США и другими мерами новой американской администрации, однако этого пока не произошло, и некоторые клиенты отложили свои проекты.
- Foto: Raul Mee
Во втором квартале компания получила выручку в размере 55,3 миллиона евро, что на 4,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первое полугодие Incap заработала 107,5 миллиона евро – снижение составило 1,4%, сообщила компания Хельсинкской бирже.
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