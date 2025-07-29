Инвестор, застрявший на краудфандинговой платформе, предупреждает остальных

Работавшая без лицензии Reinvest24 не вернула деньги и не отвечает на запросы.
Foto: Andras Kralla
«С октября прекратились все выплаты процентов по эстонским проектам», — объяснил инвестор, который с 2019 года инвестировал на платформе краудфандинга Reinvest24 около 3800 евро. До середины 2024 года все шло по плану, но в октябре того же года ситуация изменилась.
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