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  • 29.07.25, 08:17

Инвестор, застрявший на краудфандинговой платформе, предупреждает остальных

Связавшийся с редакцией инвестор предупреждает, что его деньги застряли на платформе Reinvest24 уже на несколько месяцев, и даже подтвержденная выплата не поступила на его банковский счет.
Работавшая без лицензии Reinvest24 не вернула деньги и не отвечает на запросы.
  • Работавшая без лицензии Reinvest24 не вернула деньги и не отвечает на запросы.
  • Foto: Andras Kralla
«С октября прекратились все выплаты процентов по эстонским проектам», — объяснил инвестор, который с 2019 года инвестировал на платформе краудфандинга Reinvest24 около 3800 евро. До середины 2024 года все шло по плану, но в октябре того же года ситуация изменилась.
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