Назад 16.12.25, 06:00 Взгляд в 2026 год: в торговле сохранится острая конкуренция, кино и цветы отошли на второй план Наступающий год в сфере торговли продолжит тенденции года уходящего: покупатели будут выбирать недорогие товары, а дешевые онлайн-платформы – давить на местных игроков. В самом тяжелом положении оказались продавцы одежды и цветов, а также кинотеатры.

Жители Эстонии ощущают, что страна стала дорогой – с этим утверждением согласны 87% респондентов.

Foto: Андрас Кралла

И все-таки надежда на небольшой просвет есть. Согласно прогнозам, экономика Эстонии вырастет в пределах 2-3%, а инфляция снизится примерно до 3%. По словам исполнительного директора Союза торговых предприятий Неле Пейл, есть основания полагать, что 2026 год принесет скромную, но заметную стабилизацию. «В то же время жизнь в Эстонии останется дорогой: уже выросли закупочные цены, стоимость рабочей силы и налоговая нагрузка – все это формирует значительную часть конечной цены товаров», – отметила она.