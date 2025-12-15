Взгляд в 2026 год: в торговле сохранится острая конкуренция, кино и цветы отошли на второй план
Наступающий год в сфере торговли продолжит тенденции года уходящего: покупатели будут выбирать недорогие товары, а дешевые онлайн-платформы – давить на местных игроков. В самом тяжелом положении оказались продавцы одежды и цветов, а также кинотеатры.
Жители Эстонии ощущают, что страна стала дорогой – с этим утверждением согласны 87% респондентов.
Foto: Андрас Кралла
И все-таки надежда на небольшой просвет есть. Согласно прогнозам, экономика Эстонии вырастет в пределах 2-3%, а инфляция снизится примерно до 3%. По словам исполнительного директора Союза торговых предприятий Неле Пейл, есть основания полагать, что 2026 год принесет скромную, но заметную стабилизацию. «В то же время жизнь в Эстонии останется дорогой: уже выросли закупочные цены, стоимость рабочей силы и налоговая нагрузка – все это формирует значительную часть конечной цены товаров», – отметила она.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
С 1 ноября компания Barbora, которая осуществляет доставку на дом продуктов из магазинов Maxima, прекращает работать в Ида-Вирумаа. На Северо-Востоке остались только две торговые сети, которые продолжают предлагать доставку на дом, но при этом постепенно расширяются возможности заказа товаров через приложения Bolt и Wolt - там теперь не только готовая еда.
В первой половине буднего дня в Т1 пустынно. Продавцы некоторых магазинов при виде заглянувшего на огонек корреспондента ДВ кажутся едва ли не удивленными, пристально следя за нежданным визитером, слоняющимся вдоль полок. Но стоит вернуться вечером или в выходной, и картина меняется – в спортивных и игровых центрах на верхних этажах много публики, да и в якорных торговых пространствах вроде нового Lidl полно народу.
Чтобы отследить, как изменилась стоимость «ланча журналиста», мы реанимировали Индекс бутерброда. Корреспондент ДВ прошлась по супермаркетам после повышения НСО и выяснила, сколько теперь придется отдать за традиционный набор из пяти продуктов.
С 1 июля ставка налога с оборота вырастет с 22% до 24%, и торговые сети уже предупредили, что рост цен на продукты неизбежен. Помимо этого, вырастет акциз на топливо, что приведет к подорожанию бензина. Как очередное повышение налогов повлияет на экономику Эстонии и был ли у правительства другой выход?
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.