Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,01%301,28
  • OMX Riga−0,15%931,73
  • OMX Tallinn−0,04%1 990,57
  • OMX Vilnius0,24%1 307,61
  • S&P 500−0,16%6 816,51
  • DOW 30−0,09%48 416,56
  • Nasdaq −0,59%23 057,41
  • FTSE 1001,06%9 751,31
  • Nikkei 225−1,25%49 542,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,43
  • OMX Baltic−0,01%301,28
  • OMX Riga−0,15%931,73
  • OMX Tallinn−0,04%1 990,57
  • OMX Vilnius0,24%1 307,61
  • S&P 500−0,16%6 816,51
  • DOW 30−0,09%48 416,56
  • Nasdaq −0,59%23 057,41
  • FTSE 1001,06%9 751,31
  • Nikkei 225−1,25%49 542,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,43
  • 16.12.25, 06:00

Взгляд в 2026 год: в торговле сохранится острая конкуренция, кино и цветы отошли на второй план

Наступающий год в сфере торговли продолжит тенденции года уходящего: покупатели будут выбирать недорогие товары, а дешевые онлайн-платформы – давить на местных игроков. В самом тяжелом положении оказались продавцы одежды и цветов, а также кинотеатры.
Жители Эстонии ощущают, что страна стала дорогой – с этим утверждением согласны 87% респондентов.
  • Жители Эстонии ощущают, что страна стала дорогой – с этим утверждением согласны 87% респондентов.
  • Foto: Андрас Кралла
И все-таки надежда на небольшой просвет есть. Согласно прогнозам, экономика Эстонии вырастет в пределах 2-3%, а инфляция снизится примерно до 3%. По словам исполнительного директора Союза торговых предприятий Неле Пейл, есть основания полагать, что 2026 год принесет скромную, но заметную стабилизацию. «В то же время жизнь в Эстонии останется дорогой: уже выросли закупочные цены, стоимость рабочей силы и налоговая нагрузка – все это формирует значительную часть конечной цены товаров», – отметила она.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 23.10.25, 12:11
Barbora уходит из Ида-Вирумаа, а приложения доставки конкурируют с торговыми центрами
С 1 ноября компания Barbora, которая осуществляет доставку на дом продуктов из магазинов Maxima, прекращает работать в Ида-Вирумаа. На Северо-Востоке остались только две торговые сети, которые продолжают предлагать доставку на дом, но при этом постепенно расширяются возможности заказа товаров через приложения Bolt и Wolt - там теперь не только готовая еда.
Новости
  • 16.09.25, 06:00
«Из кислого лимона сумеют сделать лимонад»: перезагрузка Т1 оказалась успешной
В первой половине буднего дня в Т1 пустынно. Продавцы некоторых магазинов при виде заглянувшего на огонек корреспондента ДВ кажутся едва ли не удивленными, пристально следя за нежданным визитером, слоняющимся вдоль полок. Но стоит вернуться вечером или в выходной, и картина меняется – в спортивных и игровых центрах на верхних этажах много публики, да и в якорных торговых пространствах вроде нового Lidl полно народу.
Новости
  • 03.07.25, 11:47
Индекс бутерброда: как изменились цены после повышения налогов
Чтобы отследить, как изменилась стоимость «ланча журналиста», мы реанимировали Индекс бутерброда. Корреспондент ДВ прошлась по супермаркетам после повышения НСО и выяснила, сколько теперь придется отдать за традиционный набор из пяти продуктов.
Новости
  • 09.05.25, 06:00
«Беда в том, что повышение цен и налогов идет три года подряд. Мы в инфляционной спирали»
С 1 июля ставка налога с оборота вырастет с 22% до 24%, и торговые сети уже предупредили, что рост цен на продукты неизбежен. Помимо этого, вырастет акциз на топливо, что приведет к подорожанию бензина. Как очередное повышение налогов повлияет на экономику Эстонии и был ли у правительства другой выход?
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.12.25, 11:54
Эстония может понести значительные расходы из-за бессрочной заморозки российских активов
2
Новости
  • 13.12.25, 12:08
«Радио не слушаю, газеты не читаю»: руководитель небольшой строительной компании о том, как работать без оглядки на рынок
3
Новости
  • 15.12.25, 06:00
Опыт краха после бурного роста: один большой клиент – это большая опасность
4
Новости
  • 12.12.25, 14:41
Таллинн требует банкротства погрязшего в долгах предпринимателя
5
Mнения
  • 10.12.25, 06:00
Золотая жила в Ласнамяэ? На рынке недвижимости поменялись правила игры
6
Новости
  • 13.12.25, 14:47
От чашки в Милане до бизнеса в Эстонии: как японский чайный напиток превратился в дело жизни

Последние новости

Новости
  • 16.12.25, 06:00
Взгляд в 2026 год: в торговле сохранится острая конкуренция, кино и цветы отошли на второй план
Новости
  • 15.12.25, 19:29
Латвийский суд признал Олега Осиновского виновным в даче крупной взятки
Новости
  • 15.12.25, 19:07
Крайне необычным способом: Таавет Хинрикус получил рекордные для Эстонии дивиденды
Почти 100 млн евро!
Новости
  • 15.12.25, 17:56
Евросоюз расширил санкции в отношении РФ
Новости
  • 15.12.25, 17:45
Катри Райк в четвертый раз стала мэром Нарвы
ТОП
  • 15.12.25, 17:14
ТОП обрабатывающей промышленности возглавила семейная компания Малюгиных
Новости
  • 15.12.25, 16:39
Европу ждет крупнейший откат в экологической политике
Новости
  • 15.12.25, 16:24
В Ласнамяэ вновь обещают спа. Capital Mill: мы готовы рассмотреть предложения

Сейчас в фокусе

Предприниматель Руслан Тезиков (в центре) рассказывает историю краха и возрождения своего бизнеса на вечеринке провалов.
Новости
  • 15.12.25, 06:00
Опыт краха после бурного роста: один большой клиент – это большая опасность
«Поскольку дела у компании идут хорошо, я воспользовался возможностью и получил сразу более крупную сумму дивидендов. Эстонскому государству необходимо увеличивать оборонные расходы и повышать качество управления в публичном секторе, модернизировать систему образования. Уплата налогов с честно заработанного дохода — это способ предпринимателя внести вклад в развитие своей страны», – так Хинрикус прокомментировал выплату рекордных дивидендов.
Новости
  • 15.12.25, 19:07
Крайне необычным способом: Таавет Хинрикус получил рекордные для Эстонии дивиденды
Почти 100 млн евро!
По оценке Morningstar, одним из недооцененных дивидендных плательщиков является крупнейший в мире управляющий активами Blackstone.
Биржа
  • 14.12.25, 12:47
Аналитики: десять лучших дивидендных акций, которые стоит купить прямо сейчас
Уже в январе мне бросились в глаза коэффициенты, которые напомнили времена, когда я следил за Nvidia.
Инвестор Тоомас
  • 15.12.25, 11:44
Инвестор Тоомас: добавил новую ракету в портфель
Предприниматель Тоомас Тоол редко появляется на публике.
Новости
  • 15.12.25, 14:42
Аудитор дал жесткую оценку компании Тоомаса Тоола
Член правления OÜ Poltra Индрек Полтраго.
Новости
  • 13.12.25, 12:08
«Радио не слушаю, газеты не читаю»: руководитель небольшой строительной компании о том, как работать без оглядки на рынок
Александр Малюгин – основатель судостроительной и судоремонтной компании LTH-Baas. В настоящее время он владеет компанией наравне со своим сыном Антоном Малюгиным.
ТОП
  • 15.12.25, 17:14
ТОП обрабатывающей промышленности возглавила семейная компания Малюгиных
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025