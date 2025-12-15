Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,01%301,28
  • OMX Riga−0,15%931,73
  • OMX Tallinn−0,04%1 990,57
  • OMX Vilnius0,24%1 307,61
  • S&P 500−0,16%6 816,51
  • DOW 30−0,09%48 416,56
  • Nasdaq −0,59%23 057,41
  • FTSE 1001,06%9 751,31
  • Nikkei 225−1,31%50 168,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,43
  • OMX Baltic−0,01%301,28
  • OMX Riga−0,15%931,73
  • OMX Tallinn−0,04%1 990,57
  • OMX Vilnius0,24%1 307,61
  • S&P 500−0,16%6 816,51
  • DOW 30−0,09%48 416,56
  • Nasdaq −0,59%23 057,41
  • FTSE 1001,06%9 751,31
  • Nikkei 225−1,31%50 168,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,43
  • 15.12.25, 19:29

Латвийский суд признал Олега Осиновского виновным в даче крупной взятки

Рижский окружной суд, в отличие от суда первой инстанции, признал эстонского предпринимателя Олега Осиновского и бывшего председателя правления VAS «Latvijas dzelzceļš» (LDz) Угиса Магониса виновными в коррупции.
Предприниматель Олег Осиновский.
  • Предприниматель Олег Осиновский.
  • Foto: Andras Kralla
Магонис приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения, а Осиновский – к штрафу в размере 151 700 евро, передает Rus.Delfi.lv.
Согласно обвинению, летом 2015 года Олег Осиновский дал бывшему председателю правления Латвийской железной дороги Угису Магонису взятку в размере примерно 500 000 евро, чтобы повлиять на исход тендера ЛЖД на покупку дизельных локомотивов в свою пользу, писали «Деловые ведомости».
Магонис заявил, что 500 000 евро ему дали не в качестве взятки, но для лоббирования интересов на российской железной дороге Даугавпилсского ремонтного завода.

Статья продолжается после рекламы

В январе 2021 года Видземский районный суд оправдал обоих фигурантов. Это решение было обжаловано прокуратурой.
«Мы абсолютно не виноваты и не пойдем на какие-либо компромиссы в ситуации, когда нашей вины нет. Это неправильно, нормальный и невиновный человек так себя не ведет», – комментировал Осиновский в 2020 году.
Суд постановил назначить Магонису и Осиновскому наказания, связанные с лишением свободы – Магониса приговорили к трем годам, а Осиновского – к двум годам и десяти месяцам тюремного заключения. Однако суд смягчил приговор, признав, что не были соблюдены права обвиняемых на завершение уголовного процесса в разумные сроки.
Суд также назначил в отношении Магониса частичную конфискацию имущества, конфисковав автомобиль Mercedes Benz, более 800 000 евро и три пары наручных часов. В свою очередь. Осиновскому в качестве дополнительного наказания суд назначил запрет на участие в государственных и муниципальных закупках в любом статусе в течение трех лет.
Суд также постановил конфисковать и зачислить в государственный бюджет саму взятку в размере 499 500 евро.
Решение можно обжаловать в Верховном суде.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 21.01.21, 17:47
Суд оправдал Олега Осиновского по делу о крупной взятке
В четверг, 21 января, Видземский районный суд в Лимбажи оправдал бизнесмена Олега Осиновского и бывшего главу Latvijas dzelzceļš (LDz) Угиса Магониса, которые обвинялись во взяточничестве, пишет Rus.Delfi.lv со ссылкой на LETA.
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.12.25, 14:41
Таллинн требует банкротства погрязшего в долгах предпринимателя
2
Новости
  • 14.12.25, 11:54
Эстония может понести значительные расходы из-за бессрочной заморозки российских активов
3
Новости
  • 13.12.25, 12:08
«Радио не слушаю, газеты не читаю»: руководитель небольшой строительной компании о том, как работать без оглядки на рынок
4
Mнения
  • 10.12.25, 06:00
Золотая жила в Ласнамяэ? На рынке недвижимости поменялись правила игры
5
Новости
  • 13.12.25, 14:47
От чашки в Милане до бизнеса в Эстонии: как японский чайный напиток превратился в дело жизни
6
Биржа
  • 14.12.25, 12:47
Аналитики: десять лучших дивидендных акций, которые стоит купить прямо сейчас

Последние новости

Новости
  • 15.12.25, 19:29
Латвийский суд признал Олега Осиновского виновным в даче крупной взятки
Новости
  • 15.12.25, 19:07
Крайне необычным способом: Таавет Хинрикус получил рекордные для Эстонии дивиденды
Почти 100 млн евро!
Новости
  • 15.12.25, 17:56
Евросоюз расширил санкции в отношении РФ
Новости
  • 15.12.25, 17:45
Катри Райк в четвертый раз стала мэром Нарвы
ТОП
  • 15.12.25, 17:14
ТОП обрабатывающей промышленности возглавила семейная компания Малюгиных
Новости
  • 15.12.25, 16:39
Европу ждет крупнейший откат в экологической политике
Новости
  • 15.12.25, 16:24
В Ласнамяэ вновь обещают спа. Capital Mill: мы готовы рассмотреть предложения
Новости
  • 15.12.25, 15:42
ИИ-бум вывел Veriff в прибыль: «Мы не зависим от денег инвесторов»

Сейчас в фокусе

По оценке Morningstar, одним из недооцененных дивидендных плательщиков является крупнейший в мире управляющий активами Blackstone.
Биржа
  • 14.12.25, 12:47
Аналитики: десять лучших дивидендных акций, которые стоит купить прямо сейчас
Молодые предприниматели Кати Кару и Раунo Хайдла говорят, что собственный бизнес должен быть делом сердца, а продукт или услуга действительно нравиться самому. Больших авторитетов в сфере предпринимательства у них нет, однако Кати призналась, что для нее таким человеком остается ее отец Армин Кару. Раунo отметил, что он слушает и следит в социальных сетях за людьми, которые делятся бизнес‑советами и мотивируют.
Новости
  • 13.12.25, 14:47
От чашки в Милане до бизнеса в Эстонии: как японский чайный напиток превратился в дело жизни
Участники конференции ДВ «Заставь деньги работать!» не только узнали, как инвестировать в вино, но и смогли продегустировать его.
Новости
  • 14.12.25, 14:04
Чем старше, тем дороже. Как и зачем инвестировать в марочное вино
Член правления OÜ Poltra Индрек Полтраго.
Новости
  • 13.12.25, 12:08
«Радио не слушаю, газеты не читаю»: руководитель небольшой строительной компании о том, как работать без оглядки на рынок
Иллюстративное фото.
Новости
  • 14.12.25, 11:54
Эстония может понести значительные расходы из-за бессрочной заморозки российских активов
«Президент знает, что делает», – считает Денис Бородич.
Интервью
  • 11.12.25, 09:59
Бородич о визите, завершившемся скандалом: «Казахстан – не ширма для России»
Маркус Кирсберг, Андре Лиллелехт и Риво Сисас делятся опытом повышения производительности.
Новости
  • 14.12.25, 14:57
Руководители борются с кадровым кризисом: никто не может позволить себе покупать роботов
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025