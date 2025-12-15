Назад 15.12.25, 19:29 Латвийский суд признал Олега Осиновского виновным в даче крупной взятки Рижский окружной суд, в отличие от суда первой инстанции, признал эстонского предпринимателя Олега Осиновского и бывшего председателя правления VAS «Latvijas dzelzceļš» (LDz) Угиса Магониса виновными в коррупции.

Предприниматель Олег Осиновский.

Foto: Andras Kralla

Магонис приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения, а Осиновский – к штрафу в размере 151 700 евро, передает Rus.Delfi.lv.

Согласно обвинению, летом 2015 года Олег Осиновский дал бывшему председателю правления Латвийской железной дороги Угису Магонису взятку в размере примерно 500 000 евро, чтобы повлиять на исход тендера ЛЖД на покупку дизельных локомотивов в свою пользу, писали «Деловые ведомости».

Магонис заявил, что 500 000 евро ему дали не в качестве взятки, но для лоббирования интересов на российской железной дороге Даугавпилсского ремонтного завода.

В январе 2021 года Видземский районный суд оправдал обоих фигурантов. Это решение было обжаловано прокуратурой.

«Мы абсолютно не виноваты и не пойдем на какие-либо компромиссы в ситуации, когда нашей вины нет. Это неправильно, нормальный и невиновный человек так себя не ведет», – комментировал Осиновский в 2020 году.

Суд постановил назначить Магонису и Осиновскому наказания, связанные с лишением свободы – Магониса приговорили к трем годам, а Осиновского – к двум годам и десяти месяцам тюремного заключения. Однако суд смягчил приговор, признав, что не были соблюдены права обвиняемых на завершение уголовного процесса в разумные сроки.

Суд также назначил в отношении Магониса частичную конфискацию имущества, конфисковав автомобиль Mercedes Benz, более 800 000 евро и три пары наручных часов. В свою очередь. Осиновскому в качестве дополнительного наказания суд назначил запрет на участие в государственных и муниципальных закупках в любом статусе в течение трех лет.

Суд также постановил конфисковать и зачислить в государственный бюджет саму взятку в размере 499 500 евро.

Решение можно обжаловать в Верховном суде.