Назад 15.12.25, 17:45 Катри Райк в четвертый раз стала мэром Нарвы 15 декабря Катри Райк была переизбрана мэром Нарвы.

Выборы мэра в Нарве в декабре 2025 года прошли дважды, и Катри Райк стала мэром со второй попытки.

Foto: Николай Андреев

Нарвское городское собрание выбирало мэра повторно. Ситуация перед голосованием была такой же, как неделю назад, когда выборы провалились, поскольку кто-то из депутатов испортил свой бюллетень. На сей раз из 31 депутата за Катри Райк проголосовали 16 человек, а за центриста Яана Тоотса - 15. В целом, повторное голосование прошло быстро, ни кандидаты в мэры, ни другие члены горсобрания даже не выступали с какими-либо заявлениями.

Для нее это уже четвертое избрание на пост мэра. Примечательно, что трижды это происходило в декабре.

Неделю назад Катри Райк говорила, что не уверена, есть ли до сих пор коалиция ее фракции с фракцией Михаила Стальнухина. И выражала неуверенность, будет ли вообще баллотироваться в мэры. Теперь же она сказала, что это было проявление эмоций, и необходимо действовать так, как договорились все участники коалиции.

Статья продолжается после рекламы

“Это ненормально, когда сегодня мы делаем так, а завтра по-другому”, — сказала мэр Нарвы.

Райк официально ушла в отставку на первом заседании городского собрания после муниципальных выборов и осталась исполнять обязанности. После избрания она сказала, что теперь просто продолжит работу, которую делала как мэр, потом и.о. мэра, и прервалась только за 15 минут до заседания горсобрания.

Членов своей управы она планирует вынести на голосование на следующем заседании перед Рождеством. То есть, вероятно, в Новый год Нарва войдет с полностью сформированной властью. Для которой, по словам Райк, первой главной и трудной задачей будет принять городской бюджет. Январь — крайний срок, когда это нужно сделать, сказала мэр.

Каких-то серьезных отличий своего четвертого срока от третьего она не обещает.

Из-за кого именно голосование сорвалось неделю назад, Катри Райк предпочитает не комментировать. По ее словам, она слишком долго работала в системе внутренних дел, чтобы играть роль полицейского. Но видимо, этот человек за неделю получил от партнеров по коалиции то, что хотел, предположила она.