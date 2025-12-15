Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,01%301,28
  • OMX Riga−0,15%931,73
  • OMX Tallinn−0,04%1 990,57
  • OMX Vilnius0,24%1 307,61
  • S&P 500−0,16%6 816,51
  • DOW 30−0,09%48 416,56
  • Nasdaq −0,59%23 057,41
  • FTSE 1001,06%9 751,31
  • Nikkei 225−1,31%50 168,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,42
  • 15.12.25, 17:45

Катри Райк в четвертый раз стала мэром Нарвы

15 декабря Катри Райк была переизбрана мэром Нарвы.
Выборы мэра в Нарве в декабре 2025 года прошли дважды, и Катри Райк стала мэром со второй попытки.
  • Foto: Николай Андреев
Нарвское городское собрание выбирало мэра повторно. Ситуация перед голосованием была такой же, как неделю назад, когда выборы провалились, поскольку кто-то из депутатов испортил свой бюллетень. На сей раз из 31 депутата за Катри Райк проголосовали 16 человек, а за центриста Яана Тоотса - 15. В целом, повторное голосование прошло быстро, ни кандидаты в мэры, ни другие члены горсобрания даже не выступали с какими-либо заявлениями.
Для нее это уже четвертое избрание на пост мэра. Примечательно, что трижды это происходило в декабре.
Неделю назад Катри Райк говорила, что не уверена, есть ли до сих пор коалиция ее фракции с фракцией Михаила Стальнухина. И выражала неуверенность, будет ли вообще баллотироваться в мэры. Теперь же она сказала, что это было проявление эмоций, и необходимо действовать так, как договорились все участники коалиции.

Статья продолжается после рекламы

“Это ненормально, когда сегодня мы делаем так, а завтра по-другому”, — сказала мэр Нарвы.
Райк официально ушла в отставку на первом заседании городского собрания после муниципальных выборов и осталась исполнять обязанности. После избрания она сказала, что теперь просто продолжит работу, которую делала как мэр, потом и.о. мэра, и прервалась только за 15 минут до заседания горсобрания.
Членов своей управы она планирует вынести на голосование на следующем заседании перед Рождеством. То есть, вероятно, в Новый год Нарва войдет с полностью сформированной властью. Для которой, по словам Райк, первой главной и трудной задачей будет принять городской бюджет. Январь — крайний срок, когда это нужно сделать, сказала мэр.
Каких-то серьезных отличий своего четвертого срока от третьего она не обещает.
Из-за кого именно голосование сорвалось неделю назад, Катри Райк предпочитает не комментировать. По ее словам, она слишком долго работала в системе внутренних дел, чтобы играть роль полицейского. Но видимо, этот человек за неделю получил от партнеров по коалиции то, что хотел, предположила она.
Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025