Назад 15.12.25, 17:56 Евросоюз расширил санкции в отношении РФ Совет ЕС вводит новые санкции в отношении физических лиц и организаций РФ, ответственных за гибридные атаки на страны Евросоюза. Соответствующее решение обнародовано в понедельник, 15 декабря.

ЕС также ввел новые санкции против физлиц и организаций за связь с «теневым флотом» РФ.

Foto: Christophe Licoppe

Меры направлены, в частности, против подразделения 29155 российской военной разведки — Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее известного как ГРУ) — и хакерской группировки Cadet Blizzard, которые стоят за кибератаками и гибридными операциями в Чехии и Украине, передает DW.

Согласно пресс-релизу Евросовета, санкции также вводятся против 12 физических лиц — аналитиков по внешней политике, сотрудников аналитических центров и университетов, тесно связанных или аффилированных с Кремлем, а также лидеров мнений, «продвигающих пророссийскую пропаганду, конспирологические теории о вторжении России в Украину или антиукраинские и антинатовские нарративы». Некоторые из них — бывшие военнослужащие или сотрудники полиции Западной Европы, отмечается в пресс-релизе.

В 2022–2023 годах Cadet Blizzard атаковала элемент критически важной инфраструктуры в Чешской Республике. Атака заключалась в несанкционированном доступе к системам и перемещении внутри сети атакованной организации, что привело к краже информации, потенциально представляющей разведывательную ценность. Однако, согласно имеющейся информации, безопасность населения в результате этого инцидента не была поставлена под угрозу.

Несколькими днями ранее власти Германии обвинили Россию в кибератаке на систему управления воздушным движением в 2024 году и кампании по дезинформации перед досрочными выборами в бундестаг в феврале 2025-го. По данным Берлина, за этими действиями стоит ГРУ.

Новые санкции ЕС за связь с российским «теневым флотом»

В тот же день ЕС ввел новые санкции против физлиц и организаций за связь с «теневым флотом» РФ. Под них подпали еще 5 физических лиц и 4 организации. В список включены бизнесмены, прямо или косвенно связанные с крупными российскими государственными нефтяными компаниями «Роснефть» и «Лукойл».

«Они контролируют суда, перевозящие сырую нефть или нефтепродукты российского происхождения либо экспортируемые из России, скрывая фактическое происхождение нефти и применяя нерегулярные и высокорисковые практики судоходства», — отмечается в пресс-релизе Совета ЕС.

Новые штрафные меры распространяются на судоходные компании, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Вьетнаме и России, которые владеют или управляют «теневыми» танкерами, уже находящимися под санкциями.

Санкции предполагают заморозку активов, запрет на осуществление финансовых операций и запрет на посещение стран Евросоюза, даже транзитом, указывается в документе.