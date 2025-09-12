Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,11%294,73
  • OMX Riga−0,02%916,74
  • OMX Tallinn−0,14%1 985,82
  • OMX Vilnius0,34%1 233,02
  • S&P 500−0,02%6 586
  • DOW 30−0,15%46 039,56
  • Nasdaq 0,09%22 062,34
  • FTSE 1000,37%9 331,96
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%98,18
  • 12.09.25, 14:36

Компания основателей Skype продала акции LHV почти в четыре раза дешевле биржевой цены

Инвестиционная компания основателей Skype – Ambient Sound Investments – на прошлой неделе продала почти 103 000 акций LHV Group, таким образом выполнив договор, заключенный более девяти лет назад.
В Ambient Sound Investments пояснили, что это не была обычная биржевая сделка.
  • В Ambient Sound Investments пояснили, что это не была обычная биржевая сделка.
  • Foto: Liis Treimann
