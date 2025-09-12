Компания основателей Skype продала акции LHV почти в четыре раза дешевле биржевой цены

Стоимость компании Anthropic, работающей в сфере искусственного интеллекта, выросла до 183 млрд долларов после раунда финансирования, о котором стало известно на этой неделе. Одним из ранних инвесторов компании был Яан Таллинн.
Самую большую среднюю зарплату в 2013-м году выплачивали в компании Bengel Group OU, принадлежащей Аркадию Бейненсону и Игорю Геллеру. Что это за предприятие, и где еще платят самые внушительные зарплаты в стране, читайте в этом материале.
Кинематографисты Хендрик Норманн и Александер Отс сегодня предстали перед судом, чтобы урегулировать долг перед банком LHV. Их совместный драматический сериал «Armastus» (в переводе «Любовь» – ред.) вышел за рамки бюджета, и в результате долг к LHV достиг около 40 000 евро.
Сооснователь концерна LHV и глава пенсионных фондов LHV Андрес Вийземанн остается сторонником инвестиций в золото, полагая, что на фоне геополитической напряженности и инфляционных ожиданий у металла еще есть значительный потенциал роста. В то же время он по-прежнему скептически относится к ралли акций американских технологических компаний и считает, что лучшие возможности можно найти на европейских рынках.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.