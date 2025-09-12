Компания основателей Skype продала акции LHV почти в четыре раза дешевле биржевой цены

Сооснователь концерна LHV и глава пенсионных фондов LHV Андрес Вийземанн остается сторонником инвестиций в золото, полагая, что на фоне геополитической напряженности и инфляционных ожиданий у металла еще есть значительный потенциал роста. В то же время он по-прежнему скептически относится к ралли акций американских технологических компаний и считает, что лучшие возможности можно найти на европейских рынках.