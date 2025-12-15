Назад 15.12.25, 16:24 В Ласнамяэ вновь обещают спа. Capital Mill: мы готовы рассмотреть предложения Центристы вновь обещают, что в Ласнамяэ появится олимпийский бассейн. Вместе с ним снова обсуждают строительство и спа-комплекса – эти планы однажды уже привели к скандалу и застопорили весь проект. Власти стараются не наступить на те же грабли и пока в высказываниях крайне осторожны.

Проект бассейна Варраку и прилегающей территории, подготовленный компанией VNDL Arhitektuur OÜ, выигравшей конкурс в 2025 году.

Foto: VNDL Arhitektuur

О том, что жители Ласнамяэ дождутся своего бассейна, сказано на самом высоком уровне – в коалиционном договоре , заключенном между таллиннскими центристами и «Отечеством». Более того, там упомянуто и участие частных инвесторов. «В сотрудничестве с частным сектором мы построим современный плавательный бассейн олимпийских размеров с спа-центром», – говорится в документе.

Все это могло бы появиться и раньше. Застройщика на проект выбрали еще в 2019 году, тогда тендер на строительство выиграла компания Capital Mill . Но пандемия, а затем энергетический кризис, разразившийся на фоне вторжения России в Украину, серьезно изменили параметры сделки. Цены на строительство резко выросли, застройщик отказался от согласованного проекта. Тогда Capital Mill и городские власти договорились, что если строительный проект, стоивший почти миллион евро, будет бесплатно передан городу, то муниципальные власти не станут штрафовать застройщика за внезапный выход из начатого проекта.

Второй заход был сделан в 2023 году, когда переговоры с потенциальными застройщиками и анализа рынка показали, что строительство может стоить до 20 миллионов евро. Город уже был готов выделить такие деньги на инвестиционную поддержку, заказав строительство у частного инвестора. На объявленный горуправой конкурс подала заявку только Capital Mill – та самая фирма, что ранее отказалась от проекта. Компания запросила чуть менее 20 миллионов евро, что позволило ей выиграть конкурс.

20 миллионов евро стоил проект бассейна и спа в предыдущей версии. Сколько будет стоить новый, власти пока сказать не берутся.

Несколько месяцев спустя, после смены власти в Таллинне весной 2024 года, когда вице-мэром, ответственным за городское хозяйство, стал Вильяр Яаму, появились слухи о «страшной преступной схеме», которую Яаму якобы успел пресечь, оставив Capital Mill без договора. «Я по-прежнему убежден, что подписание этого договора было бы незаконным. Но поскольку в то время произошла смена городской управы, к счастью, этого не случилось», – написал в сентябре 2025 года в соцсети вице-мэр Таллинна от Социал-демократической партии Каарел Оя. Он заявил также, что «возвращение к проекту бассейна времен Кылварта не просто глупо, но и крайне подозрительно, если не сказать преступно».

Тем не менее, проект снова на повестке дня – в коалиционном договоре и обещаниях будущего вице-мэра, ответственного за спорт и культуру, Моники Хауканымм, и будущего старейшины Ласнамяэ Мирослава Березовского.

«Не буду вам сейчас врать. Дайте нам немного времени. Да, мы хотим вернуться к тому проекту, который был разработан при нас и который был вместе со спа, – заявил ДВ Мирослав Березовский. – Там виделось и участие частного сектора. Как это сейчас будет решено? Мы сами пока не знаем».

Какую сумму город готов выделить теперь, он тоже не готов сказать. «Непонятно – слишком еще рано. Я даже еще не на посту, как и еще часть людей в городе не назначена. Дайте нам чуть-чуть времени».

Основной владелец компании Capital Mill, принимавшей участие в предыдущих итерациях проекта, Игорь Мёльдер, ответил, что они готовы рассмотреть новые предложения: «Наше участие в конкурсе зависит напрямую от условий данного конкурса, ждем с интересом. О цене строительства говорить пока рано, так как это, в свою очередь, тоже зависит от условий проводимого тендера, а также от текущего состояния строительного сектора».